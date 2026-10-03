GP de Bahréin

Rivales en la pista, compañeros de viaje: la escapada que reunió a los pilotos de Fórmula 1

Carlos Sainz organizó unos días en una isla de Malasia antes de la carrera en Sepang. Hubo entrenamiento, ajedrez y una visita al kartódromo que terminó con una gran disputa entre ellos, se pusieron los cascos y se divirtieron antes del GP de Bahréin.