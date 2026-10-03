Max Verstappen consiguió su primera pole de 2026 en el regreso de la Fórmula 1 a Sepang. El neerlandés fue el más rápido en las tres etapas de la clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia y terminó con una vuelta de 1m35s130. Lewis Hamilton quedó segundo, a 298 milésimas, después de mejorar en su último intento y evitar que Red Bull se quedara con los dos primeros lugares.
Verstappen logró su primera pole del año y Colapinto confía en remontar en Malasia
Tras una intensa clasificación en Malasia, Verstappen se quedó con el mejor tiempo. La elevada degradación del asfalto será clave en la estrategia del domingo.
Franco Colapinto superó la Q1 a sólo cinco milésimas de Pierre Gasly, pero no marcó tiempo en la segunda instancia. Las penalizaciones ya condicionaban su lugar de salida y Alpine prefirió conservar neumáticos para la carrera. Clasificó 15º y partirá 21º.
Isack Hadjar completó los tres primeros de la clasificación, aunque una sanción de cinco posiciones lo hará largar octavo. Por ese cambio, Kimi Antonelli y Charles Leclerc compartirán la segunda fila, detrás de Verstappen y Hamilton.
Max hizo la diferencia, esta de vuelta
Verstappen no conseguía una pole desde Abu Dhabi 2025. En Sepang encabezó la Q1 con 1m36s477 y la Q2 con 1m35s696. En esa segunda tanda recibió una bandera blanca y negra por circular innecesariamente lento.
La definición comenzó con los dos Red Bull adelante. Max marcó 1m35s250 y Hadjar quedó segundo. Antonelli salió más tarde y se ubicó tercero, mientras Hamilton todavía tenía pendiente la vuelta que lo llevaría a la primera fila.
En el último intento, Verstappen bajó a 1m35s130. La mejora llegó en el tercer sector: hasta entonces se mantenía cerca de sus parciales anteriores, pero fue en el tramo final donde consiguió reducir el registro.
Hamilton respondió con 1m35s428 y desplazó a Hadjar, que no pudo mejorar su tiempo anterior. Las casi tres décimas de ventaja le dieron a Max una pole clara, después de haber dominado cada instancia de la sesión.
Al bajar del auto, valoró la evolución de Red Bull respecto del comienzo del campeonato y lo que significaba volver a conseguir el primer lugar de salida.
“Estoy contento con lo de hoy”, expresó. Ahora buscará también su primera victoria de la temporada: “Ese es el objetivo, ganar mañana”.
El cambio que acercó a Hamilton
Hamilton fue la sorpresa de la definición. Ferrari había logrado superar la Q1 con neumáticos medios en sus dos autos, mientras Verstappen había establecido su tiempo con blandos. En la última tanda, el británico encontró la vuelta para meterse entre los Red Bull.
Después explicó cuánto habían trabajado para corregir un auto que deslizaba y sobrecalentaba los neumáticos.
“Hicimos muchos cambios en estas prácticas, en estas sesiones”, contó. “Hicimos un cambio final antes de la clasificación y funcionó”.
El segundo puesto le permitirá largar junto a Verstappen, aunque Hamilton distinguió la satisfacción por el resultado de lo que espera para el domingo.
“Estoy contento de dónde está el auto, mañana es una cosa diferente”.
La temperatura de los neumáticos es su principal preocupación. “Se sobrecalientan desde que salís. Cada vez que el auto se mueve un poquito, se calienta más aún”, describió.
“Creo que tenemos un buen balance”, agregó, aunque reconoció que Max también había sido muy rápido en las tandas largas. Por eso, la mejora de Ferrari en clasificación todavía deberá sostenerse durante la carrera.
Hamilton habló de “un desafío enorme” para los neumáticos, el auto y los mecánicos. También destacó la cantidad de aficionados, que le pareció mayor que en sus visitas anteriores, y agradeció el recibimiento: “Amo esta energía, gracias a Malasia por recibirnos así”.
El recuerdo de 2017
Hamilton había conseguido la pole en la anterior visita de la Fórmula 1 a Sepang, en 2017, cuando corría para Mercedes. Kimi Räikkönen clasificó segundo, pero una falla técnica le impidió largar.
Verstappen salió desde el tercer cajón, con el lugar de la Ferrari vacío por delante, y ganó aquella carrera, seguido por Lewis. Ganó Max, logrando su segunda victoria, en el año que Hamilton fue campeón.
La última vez que Verstappen y Hamilton fue en el Gran Premio de Hungría 2023. Aquella vez, Lewis consiguió la pole con Mercedes y Max largó segundo. El antecedente más reciente entre ambos corresponde al sprint de China 2025, donde también ocuparon los dos primeros lugares de salida.
Nueve años después la vuelven a compartir, ahora con Max en la pole y Hamilton segundo, al volante de una Ferrari. Será la decimoquinta, sin contar los sprints. El antecedente más reciente entre ambos corresponde al sprint de China 2025, donde también ocuparon los dos primeros lugares de salida.
Hadjar deberá recuperar cinco puestos
El tercer lugar de Hadjar confirmó el buen rendimiento de Red Bull. Su vuelta de 1m35s558 lo dejó a 428 milésimas de Verstappen, pero la penalización de cinco posiciones lo hará partir octavo.
El francés destacó lo bien que se había sentido con el auto desde su regreso y la posibilidad de volver a pelear entre los tres primeros. Reconoció que no había sido su clasificación más precisa, aunque le alcanzó para terminar tercero.
“Fue un poco desafortunado tener la penalización en una pista en la que andamos tan rápido”, lamentó.
De todas maneras, confía en recuperar posiciones: “Podemos ir ahí con el resto de los autos e intentar conseguir un buen resultado”.
Su retroceso beneficia a Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri y Russell, que avanzan un lugar respecto de sus resultados de clasificación.
Mercedes trabajó de madrugada y no pudo pelear la pole
Mercedes llegó con actualizaciones, pero no encontró el rendimiento que esperaba. Según el análisis de la transmisión televisiva, el equipo trabajó durante la madrugada del viernes en el simulador para entender por qué las mejoras se notaban en las curvas de velocidad media y alta, pero no en las lentas.
En ese mismo análisis se vinculó el rendimiento de Red Bull con las actualizaciones introducidas en Bakú, que encontraron continuidad en Sepang con Verstappen y Hadjar.
Antonelli había encabezado el último entrenamiento. En clasificación, sin embargo, terminó cuarto, a 501 milésimas de Verstappen. Russell quedó octavo, a 741 milésimas.
El italiano también debió resolver una complicación en Q2. Le borraron una vuelta de 1m36s075 por exceder los límites de pista y necesitó utilizar otro juego de neumáticos blandos nuevos para asegurar su pase. Respondió con 1m35s959, el segundo tiempo de esa tanda, pero llegó a Q3 con un juego nuevo menos.
Fue el último en salir a buscar su primera marca en la definición y estableció 1m35s631. Ese registro lo ubicó provisionalmente tercero y terminó dejándolo cuarto, 240 milésimas por delante de Russell.
Leclerc clasificó quinto. Los McLaren finalizaron sexto y séptimo, con Norris apenas cinco milésimas por delante de Piastri. Gasly fue noveno y Bortoleto completó los diez primeros.
Colapinto guardó neumáticos para el domingo
La Q1 dejó una buena referencia para Franco. Marcó 1m37s179 y quedó décimo, inmediatamente detrás de Gasly, que había girado en 1m37s174. Apenas cinco milésimas separaron a los Alpine.
El argentino ya sabía que las sanciones lo llevarían al fondo. A los cinco puestos por el accidente de Bakú se sumaron otros diez por el cambio del motor de combustión interna.
En Q2 permaneció en boxes durante buena parte de la tanda. Salió cuando quedaban menos de dos minutos, pero no buscó establecer un tiempo. Lindblad, también penalizado por el cambio de su unidad de potencia, terminó igualmente sin registro.
Después de la sesión, le preguntaron a Colapinto por ese plan y por la posibilidad de ayudar a Gasly con el rebufo. Franco centró su respuesta en los neumáticos que había conservado y en el trabajo realizado para la carrera.
“Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera mañana. Tengo muchas cosas para elegir”, explicó.
“Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto. Creo que hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante e ir avanzando, que creo que es el objetivo que tenemos”.
“El auto se sintió un poco peor”
Colapinto contó que había encontrado buenas sensaciones durante el último entrenamiento. Esa comodidad no se mantuvo de la misma manera cuando llegó la clasificación.
“La FP3 fue muy buena”, señaló. “Ahí estuvimos bastante fuertes. Después, en qualy, el auto se sintió un poco peor”.
Explicó que Alpine hizo cambios de último momento por algunos problemas que habían detectado. Según lo informado en la transmisión, también había comunicado por radio una ida de cola en Q1 y un auto que rebotaba más de lo que le resultaba cómodo.
Franco espera recuperar en carrera el comportamiento de las prácticas: “Ojalá que mañana tengamos buen ritmo, como hemos hecho en las prácticas libres”.
La siguiente pregunta apuntó a sus posibilidades de avanzar desde el fondo y a si Sepang ofrece lugares para adelantar. El argentino respondió con confianza.
“Sí, creo que se puede remontar. Creo que es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas, hay mucha degradación, obviamente, y las rectas largas también ayudan a generar un poco de sobrepaso. Así que, nada, ojalá volvamos a tener buen ritmo e ir para adelante”.
Partirá 21º, por delante de Lindblad, con más opciones de neumáticos disponibles después de optar por no marcar tiempo en Q2.
Bortoleto pasó sobre el final
El último lugar en Q3 se resolvió al cierre de la segunda tanda. Bortoleto marcó 1m36s814 y desplazó a Lawson, que quedó 11º con 1m37s023. El rebufo que le dio Lindblad al piloto de Racing Bulls no alcanzó para sostenerlo entre los diez mejores.
Los dos Aston Martin avanzaron a Q2. Alonso clasificó 12º y Stroll, 14º, con Sainz entre ambos.
Audi tuvo resultados distintos con sus pilotos. Mientras Bortoleto llegó a la definición, Hülkenberg quedó eliminado en Q1 por segundo fin de semana consecutivo. Bloqueó en la curva 14 durante su último intento y terminó 17º.
Tampoco avanzaron los Haas de Bearman y Ocon, que fueron 18º y 19º. Albon clasificó 20º con Williams, seguido por Bottas y Pérez. El finlandés superó a su compañero de Cadillac por 322 milésimas.
Dos o tres paradas, la incógnita
El desgaste de los neumáticos mantiene abierta la estrategia para la carrera. Al comenzar la clasificación había 33 grados de temperatura ambiente y 58 en el asfalto, sobre una superficie que ya había complicado el trabajo del viernes.
Pirelli había registrado en los entrenamientos tiempos hasta 4,5 segundos más lentos que los previstos en sus simulaciones de clasificación. Esa diferencia correspondía al análisis de aquella jornada y, según su ingeniero jefe Simone Berra, estaba relacionada con el bajo agarre y el deterioro del asfalto.
La pista llegó a desprender pequeñas piedras y fue necesario utilizar barredoras. Berra explicó que el principal inconveniente era la adherencia y no un riesgo importante de pinchazos, aunque advirtió que el deterioro podía continuar durante la carrera.
También señaló que una puesta a punto pensada para cuidar los neumáticos en tandas largas podía dificultar su preparación para una vuelta rápida. Algunos equipos habían tenido problemas para llevar las gomas delanteras a la temperatura adecuada antes de la primera curva.
Completar la distancia con una sola parada aparece como una alternativa muy difícil. Las opciones que se manejan son dos o tres detenciones, según el desgaste y el ritmo que cada piloto pueda sostener.
Para Colapinto, conservar neumáticos amplía las posibilidades. Desde el penúltimo lugar deberá atacar para avanzar y, al mismo tiempo, evitar los deslizamientos que aumentan la temperatura de las gomas y aceleran su deterioro.
La carrera se disputará este domingo 4 de octubre desde las 4 de la madrugada, hora argentina, a 56 vueltas en Sepang. Verstappen y Hamilton compartirán la primera fila, seguidos por Antonelli y Leclerc. Luego largarán Norris, Piastri, Russell, Hadjar, Gasly y Bortoleto. Del 11º al 20º puesto se ubicarán Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Hülkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas y Pérez. Colapinto partirá 21º y Lindblad completará la grilla.