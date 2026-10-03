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La Fórmula 1 ratifica su cierre en Qatar y Abu Dhabi, con Imola como alternativa

Stefano Domenicali aseguró que las dos últimas carreras de 2026 se mantienen en el calendario. Las tensiones en Oriente Medio habían generado dudas sobre el final del campeonato y, según Motorsport.com, el circuito italiano continúa preparándose como respaldo.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali confirma el calendario 2026. REUTERS. El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali confirma el calendario 2026. REUTERS.
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La Fórmula 1 mantiene su decisión de terminar la temporada 2026 en Qatar y Abu Dhabi. Después de meses de incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, Stefano Domenicali confirmó que ambas carreras siguen en pie, aunque la categoría conserva una alternativa por si la situación obliga a cambiar los planes.

El presidente y director ejecutivo de la F1 habló con Sky durante el fin de semana en Malasia y ratificó el recorrido previsto para las últimas fechas del campeonato, entre finales de noviembre y principios de diciembre.

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“Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dabi”, afirmó.

Domenicali explicó que la decisión se tomó a partir de la información disponible y de las garantías recibidas para llevar adelante las competencias. Sus palabras marcan la posición actual de la categoría frente a un escenario que ya obligó a modificar otros compromisos de la temporada.

Formula One F1 - Qatar Grand Prix - Lusail International Circuit, Lusail, Qatar - November 30, 2025 McLaren's Oscar Piastri leads into the first corner at the start of the race REUTERS/Rula RouhanaEl circuito de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar, mantiene su lugar en la prenultima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. REUTERS/Rula Rouhana

El conflicto había provocado la cancelación de las citas de Baréin y Arabia Saudita. En el primer caso, la competencia pudo recuperarse en Sepang, bajo la denominación de Gran Premio de Baréin en Malasia.

Imola sigue preparándose

La ratificación del cierre en Oriente Medio no significa que la Fórmula 1 haya dejado de trabajar en una alternativa. Imola permanece como opción para recibir la última carrera del año el 6 de diciembre si las condiciones impiden cumplir con el programa original.

El circuito italiano continúa con los preparativos, entre ellos el montaje de tribunas y de la infraestructura necesaria para organizar un Gran Premio. Tenerlo disponible requiere avanzar con tiempo, aunque todavía no exista la certeza de que vaya a utilizarse.

Ferrari probó el futuro en Imola, donde también podría terminar la F1 2026Ferrari probó el futuro en Imola, donde también podría terminar la F1 2026

De acuerdo con esa misma información, la Fórmula 1 cubriría los gastos de preparación si finalmente la carrera no se disputa allí. Ese respaldo permitiría mantener al autódromo listo sin que los organizadores locales deban asumir el costo de una competencia que podría no concretarse.

Por ahora, Qatar y Abu Dhabi conservan su lugar. Imola queda a la espera, como una alternativa preparada ante posibles cambios en la región.

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