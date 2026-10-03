GP de Bahréin

La Fórmula 1 ratifica su cierre en Qatar y Abu Dhabi, con Imola como alternativa

Stefano Domenicali aseguró que las dos últimas carreras de 2026 se mantienen en el calendario. Las tensiones en Oriente Medio habían generado dudas sobre el final del campeonato y, según Motorsport.com, el circuito italiano continúa preparándose como respaldo.