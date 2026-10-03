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A los 40 años

Džeko cerró su ciclo con Bosnia con una emotiva despedida ante Suecia

El delantero bosnio disputó su último partido con la selección de su país en el empate 1-1 ante Suecia por la Liga de Naciones. Fue reemplazado a los 61 minutos y recibió una ovación del público, un pasillo de sus compañeros y el reconocimiento de los futbolistas suecos.

El último partido de Džeko con Bosnia: aplausos, pasillo y una despedida inolvidableEl último partido de Džeko con Bosnia: aplausos, pasillo y una despedida inolvidable
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A los 40 años, Edin Džeko cerró su etapa con la Selección de Bosnia y Herzegovina. El delantero del Schalke 04 disputó este viernes su último partido internacional en el empate 1-1 frente a Suecia por la Liga de Naciones.

Soccer Football - Nations League - Group B4 - Bosnia and Herzegovina v Sweden - Bilino Polje Stadium, Zenica, Bosnia and Herzegovina - October 2, 2026 Bosnia and Herzegovina's Edin Dzeko during a lap of honour after the match as he plays his last game for Bosnia and Herzegovina REUTERS/Amel EmricEl último partido de Džeko con Bosnia: aplausos, pasillo y una despedida inolvidable

La noche estuvo marcada por el homenaje al histórico atacante bosnio. Desde antes del comienzo del encuentro, los hinchas dejaron en claro que se trataba de una jornada diferente y, al minuto 11, una serie de fuegos artificiales desde los alrededores del estadio acompañó el reconocimiento hacia su máximo referente.

Džeko fue titular, pero no completó el encuentro. A los 61 minutos, el entrenador Sergej Barbarez decidió reemplazarlo por Tabakovic. En ese momento llegó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Soccer Football - Nations League - Group B4 - Bosnia and Herzegovina v Sweden - Bilino Polje Stadium, Zenica, Bosnia and Herzegovina - October 2, 2026 Bosnia and Herzegovina's Edin Dzeko during a lap of honour after the match as he plays his last game for Bosnia and Herzegovina REUTERS/Amel EmricEl último partido de Džeko con Bosnia: aplausos, pasillo y una despedida inolvidable

Sus compañeros formaron un pasillo para acompañar su salida del campo, mientras los futbolistas de Suecia también se sumaron al reconocimiento. Desde las tribunas llegó una ovación que acompañó al delantero durante sus últimos minutos con la camiseta de Bosnia.

El partido quedó en segundo plano

Con el homenaje como principal protagonista, el encuentro terminó en empate 1-1. Suecia se puso en ventaja a través de Viktor Gyökeres, pero Bosnia encontró la igualdad sobre el final, cuando Alajbegovic marcó a diez minutos del cierre.

Soccer Football - Nations League - Group B4 - Bosnia and Herzegovina v Sweden - Bilino Polje Stadium, Zenica, Bosnia and Herzegovina - October 2, 2026 Bosnia and Herzegovina's Edin Dzeko with his children during a lap of honour after the match as he plays his last game for Bosnia and Herzegovina REUTERS/Amel EmricEl último partido de Džeko con Bosnia: aplausos, pasillo y una despedida inolvidable

El resultado quedó relegado por una jornada que tuvo como principal acontecimiento la despedida de uno de los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado bosnio.

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Džeko había anunciado así el cierre de una etapa que se extendió durante casi dos décadas y que incluyó la primera participación de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo.

Los números de Džeko con Bosnia

Džeko debutó con la selección bosnia en 2007 y disputó 152 partidos, en los que marcó 73 goles.

Durante su trayectoria internacional fue uno de los principales referentes del seleccionado y ejerció como capitán en sus participaciones mundialistas de 2014 y 2026.

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Después de casi 20 años, el delantero cerró su recorrido con Bosnia en una noche marcada por el reconocimiento de sus compañeros, sus rivales y, especialmente, de los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera internacional.

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