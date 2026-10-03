A los 40 años

Džeko cerró su ciclo con Bosnia con una emotiva despedida ante Suecia

El delantero bosnio disputó su último partido con la selección de su país en el empate 1-1 ante Suecia por la Liga de Naciones. Fue reemplazado a los 61 minutos y recibió una ovación del público, un pasillo de sus compañeros y el reconocimiento de los futbolistas suecos.