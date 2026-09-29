Santa Fe ciudad

La Villa Suramericana recibe a estudiantes de la UTN antes de convertirse en hogar de 346 familias

Tras los Juegos Suramericanos, el complejo Esmeralda Este II tendrá un segundo uso deportivo entre el 6 y el 12 de octubre. Más de 1.500 estudiantes de las 30 Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional se alojarán allí durante los Juegos Deportivos Tecnológicos. Luego, las viviendas serán destinadas a familias santafesinas.