Carlos Guberman volvió a exponer en Diputados de la Nación para defender el Presupuesto 2027, pero durante casi seis horas de exposición y preguntas el eje pasó por cuánto resisten esas proyecciones tras la revisión del escenario 2026.
Presupuesto 2027: el Gobierno puso sus números sobre la mesa y la oposición estrenó sus planteos
El secretario de Hacienda Carlos Guberman ratificó los supuestos oficiales y defendió el equilibrio fiscal ante los cuestionamientos opositores durante seis horas en el inicio de la discusión en la Cámara baja.
“Cuando se arma el presupuesto, el último escenario, el último conjunto de variables macroeconómicas que se usan para cerrar los números se toma el primero de agosto”, explicó el secretario de Hacienda. Para ese momento, dijo, el Gobierno preveía 3% de crecimiento este año y 4% el próximo, frente a 2,7% y 3% que entonces mostraba el REM.
Fue Julia Strada (UxP) quien llevó la discusión al antecedente inmediato: el Presupuesto 2026 había sido construido con 5% de crecimiento y 10,1% de inflación, mientras el proyecto actual revisó esas variables a 3% y 29%. “¿Hicieron alguna reflexión, alguna revisión de lo que pasó con lo que dijeron que iba a ocurrir?”, preguntó.
Guberman respondió: “Son supuestos que se usan, se toman en consideración en un momento, después la realidad va para otro lado. A veces sí, a veces no”. Y separó esas estimaciones de las partidas indexadas: “Si la inflación es mayor a la que nosotros preveíamos, el gasto va a ser mayor. Si la inflación es menor, va a ser menor el gasto”.
Strada insistió sobre la actividad. Le preguntó si esperaba una nueva contracción durante el tercer trimestre y el funcionario respondió que no. Después fue al escenario 2027: “Te pido que aclares cuáles son tus supuestos para explicar una actividad de 4% para el año que viene”. La Oficina de Presupuesto del Congreso también puso el foco allí: el proyecto prevé 3% de crecimiento en 2026 y 4% desde 2027.
Inversión y recaudación
La inversión fue otro punto de tensión. El proyecto espera que pase de una caída de 2,1% este año a una expansión de 9,2% en 2027. Eduardo Falcone (MID) preguntó: “¿Este número de inversión tiene vinculación con los proyectos de RIGI?”, y recordó que se aprobaron 22 iniciativas por unos US$47.000 millones.
Guberman explicó que son proyectos “muy complejos” y que su aprobación “no necesariamente” implica inversión inmediata: “Son proyectos que tienen demoras en ese proceso de varios años”.
En los recursos fue más concreto. Espera “una mejor cosecha todavía que la que tuvimos este año”, mayores importaciones que eleven la recaudación de IVA y más Ganancias, particularmente desde petróleo y gas. También sostuvo que la caída de recursos de la Seguridad Social por el Fondo de Asistencia Laboral será parcialmente compensada por “crecimiento y generación de empleo y salarios reales creciendo”.
El jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, volvió sobre el interrogante central: “¿Cómo van a hacer para que se recupere la economía? Ni siquiera le pido números, le pido un concepto”. Y añadió: “¿Desde qué lugar, con qué política activa vamos a recuperar los puestos de trabajo que se han perdido?”.
La respuesta final de Guberman volvió al ancla del programa: “Para este Gobierno la mejor política fiscal que se puede hacer es el equilibrio presupuestario”. Según sostuvo, esa estabilidad permitirá “continuar bajando la inflación, que la economía crezca, que haya más inversión”.
Las partidas bajo discusión
Sobre las partidas previstas para el área de discapacidad, Guberman afirmó que “está previsto el financiamiento en el 100% de la partida que se demande” y que habría fondos para cubrir nuevas pensiones si quienes las solicitan cumplen los requisitos.
Victoria Tolosa Paz (UxP) llevó el debate al articulado: “¿Con cuál nos quedamos?”, preguntó al contraponer los artículos 36 a 41 enviados por el Ejecutivo con el dictamen legislativo que modifica ese régimen.
Guberman no anunció el retiro de esos artículos. “En los números está el financiamiento para la ley vigente. Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. El bloque y otros bloques del Congreso tienen una posición distinta”, contestó. “Será una cuestión de que decida el Congreso qué quiere hacer”.
La discusión también llegó a la Prestación Alimentar. Tolosa Paz citó el informe de la OPC, que calcula una caída real de 10,5% para 2027. Guberman replicó: “La política alimentaria aumenta 22,1%, que es un poco por arriba de la inflación”. La diferencia quedó sin conciliar: la OPC habló en términos reales y Hacienda respondió en términos nominales.
En universidades sostuvo que “está contemplado el ajuste salarial como manda la ley” y también el acuerdo por gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. “Se está dando cumplimiento a la ley”, afirmó. Martínez había reclamado al inicio reformular el proyecto para garantizar plenamente ese financiamiento sin alterar el resultado financiero.
Rutas y el límite del gasto
La discusión sobre infraestructura mostró la filosofía presupuestaria con una definición directa: “Toda iniciativa que pueda llevar adelante el sector privado, queremos que la haga el sector privado y no el sector público”.
Guberman recordó que, de 2.339 obras relevadas, 1.683 contratos o convenios fueron dados de baja, 457 obras fueron transferidas a provincias y municipios y 199 quedaron bajo gestión nacional.
Tolosa Paz cuestionó la acumulación de recursos del fondo vial y la baja ejecución. Guberman respondió: “El presupuesto solo dice techos presupuestarios. Dice: usted puede gastar hasta tanto, no es que tiene que gastar tanto. Que gaste menos no es un problema. El problema sería que gaste de más”.
También defendió los saldos no ejecutados de los fondos fiduciarios: “Si hay proyectos que no agotan los recursos, no vamos a inventar cosas para gastarlos. Lo vamos a ahorrar, lo vamos a guardar”.
Martínez llevó ese criterio al federalismo fiscal: “¿Cómo creen que puede realmente una Argentina entera desarrollarse con semejante proceso de ajuste en las provincias?”.
Guberman mantuvo el rictus durante toda la exposición: “Así como el año pasado en un año electoral no hubo cambio en esa política, para el año que viene tampoco”. Y agregó: “Vamos a seguir con las mismas prioridades de gasto” y “vamos a seguir bajando impuestos”.
La Cámara informó que el proyecto continuará en reuniones informativas durante octubre, con la intención de dictaminar el 28 y llevarlo al recinto el 18 de noviembre.