Proyecto de presupuesto nacional 2027

El 99% de los fondos previstos para Santa Fe son transferencias "obligadas" por ley

Apenas 1% de los $8,96 billones son "discrecionales". Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso revela que el proyecto de ley estima un incremento a valores reales de las transferencias del 6,9%. La cuenta, sin embargo, no incluye la deuda previsional del gobierno central.