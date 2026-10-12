Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revela que el 97,6% de los recursos nacionales proyectados para las jurisdicciones subnacionales se distribuirá mediante transferencias automáticas, con un aumento real estimado del 7,4%.
El 99% de los fondos previstos para Santa Fe son transferencias "obligadas" por ley
Apenas 1% de los $8,96 billones son "discrecionales". Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso revela que el proyecto de ley estima un incremento a valores reales de las transferencias del 6,9%. La cuenta, sin embargo, no incluye la deuda previsional del gobierno central.
Son datos “previos” a las negociaciones que por estas horas -votos a cambio de recursos- son febriles entre la Casa Rosada y los gobernadores. Dos tercios de las transferencias "no automáticas" incluidos en el proyecto de ley, no tienen destino predeterminado y son moneda de cambio.
Las proyecciones se verificarán además si se sostienen las previsiones macroeconómicas, con un crecimiento de la actividad de 3,0%, inflación del 21,1% promedio, ingresos totales (no todos coparticipan) con un incremento real de 3,5% respecto al cierre del ejercicio 2026 y los gastos una suba de 3,4%.
En este esquema, Santa Fe captará $8,96 billones totales, apuntalada por la coparticipación, una pauta de inversión pública (acotada) centrada en obras hídricas y educativas, y avales soberanos por US$ 300 millones para financiamiento estratégico.
De hecho, el artículo 60 del proyecto de ley establece condicionalidades para la cobertura del déficit de las Cajas Previsionales no transferidas, exigiendo la firma de acuerdos previos con ANSES sobre déficits reconocidos del ejercicio 2021 o posterior.
Santa Fe sigue en diálogo con el gobierno central. De todas maneras vale repasar que la partida de Anses prevista en el proyecto de ley nacional, por 503 mil millones para pagar a provincias que no transfirieron sus cajas, “no alcanza”. Es parte del toma y daca político por estas horas en las que la administración Pullaro privilegia el recurso antes que una oposición abierta al gobierno central.
Radiografía del “destino Santa Fe”
Dentro de la arquitectura del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la provincia de Santa Fe se posiciona como una de las principales receptoras de recursos tributarios de origen nacional, por obra y gracia de lo que Milei está obligado a hacer por ley. De acuerdo con las cifras sistematizadas por la OPC, la provincia percibirá recursos totales por $8.962.274 millones.
El sostén de las finanzas provinciales proviene del régimen de distribución automática (Coparticipación Federal de Impuestos, Leyes Especiales y Compensación del Consenso Fiscal). Para Santa Fe, estas partidas sumarán $8.871.486 millones, lo que representa el 99,0% del total de fondos recibidos y un incremento real proyectado del 6,9% respecto a 2026 (sobre un IPC promedio estimado del 21,1%):
- Coparticipación Federal de Impuestos: $8.221.232 millones (+29,2% nominal / +6,7% real).
- Leyes Especiales: $528.241 millones (+31,2% nominal / +8,3% real).
- Compensación Consenso Fiscal: $122.013 millones (+41,9% nominal / +17,2% real)
Transferencias y giros a programas
En concepto de transferencias presupuestarias directas (corrientes y de capital), el proyecto asigna preliminarmente apenas $90.788 millones a la provincia. En la distribución geográficamente determinada para Santa Fe destacan:
- Plan Nacional de Alfabetización: $55.431 millones.
- Desarrollo de Infraestructura Hidráulica: $27.454 millones.
- Infraestructura y Equipamiento Escolar: $3.327 millones.
- Resto de transferencias de capital y corrientes: $4.575 millones
En las planillas iniciales del proyecto no figuran créditos asignados directamente a la casilla geográfica de Santa Fe para las Cajas Previsionales Provinciales ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ($0 anotados en el desglose inicial).
Ambos rubros cuentan con partidas globales presupuestadas a nivel nacional -$503.326 millones para cajas no transferidas y $300.994 millones para ATN- que aparecen clasificadas temporalmente bajo la etiqueta "Sin especificar" a la espera de "acuerdos políticos".
Avales para endeudamiento
Un apartado clave para la provincia es la autorización de operaciones de crédito público respaldadas por la Nación. El artículo 50 autoriza un máximo de US$ 300 millones en avales para Santa Fe destinados a obras de infraestructura a un plazo mínimo de amortización de 3 años:
-Acueducto Biprovincial Santa Fe – Córdoba: US$ 125 millones.
-Defensa contra inundaciones San Javier: US$ 25 millones.
-Infraestructura Económica, Productiva y Social: US$ 150 millones.
-Inversión pública, universidades y gasto social.
En el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) se contemplan $66.110 millones en obras dentro del territorio santafesino ($30.645 millones en Inversión Real Directa ejecutada por la Nación y $35.465 millones en Transferencias de Capital).
Universidades Nacionales: El proyecto fija asignaciones directas para las casas de altos estudios radicadas en la provincia:
- Universidad Nacional de Rosario (UNR): $318.173 millones.
-Universidad Nacional del Litoral (UNL): $140.917 millones.
-Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf): $9.564 millones.
Las prestaciones sociales del Estado Nacional ejecutadas en Santa Fe totalizan partidas de peso, entre las que destacan $6.148.588 millones en Jubilaciones y Pensiones, $990.479 millones en Asignaciones Familiares, $469.740 millones en Pensiones No Contributivas, $208.364 millones en Políticas Alimentarias y $202.769 millones a través del PAMI.
Las provincias en el espejo del Presupuesto 2027
El Anexo II del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso analiza el impacto consolidado del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 sobre los 24 distritos subnacionales, proyectando una masa global de recursos de $106.619.679 millones.
La arquitectura presupuestaria propuesta profundiza el sesgo hacia la distribución automática y el repliegue del gasto discrecional. Las primeras ascienden a $104.031.493 millones, representando el 97,6% de la masa total recibida por los gobiernos provinciales. Muestran una variación promedio estimada del 30,1% nominal y 7,4% real frente a 2026.
Las transferencias no automáticas suman $2.588.186 millones (apenas el 2,4% del consolidado). De este monto, $2.434.844 millones corresponden a transferencias corrientes y $153.342 millones a transferencias de capital.
Un elemento destacado por la OPC es que el 64,2% de las transferencias no automáticas ($1.661.802 millones) se incluye inicialmente sin imputación geográfica definida ("Sin especificar / Nacional / Interprovincial"), reservando su distribución efectiva para la fase de ejecución presupuestaria.
Nueve programas presupuestarios explican el 89,4% de los fondos no automáticos asignados a nivel nacional. Los de mayor magnitud son:
- Plan Nacional de Alfabetización: $612.822 millones.
- Cajas Previsionales Provinciales: $503.326 millones.
- Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Dto. 969/24): $493.191 millones.
- Relaciones con Provincias y Desarrollo Regional (ATN): $300.994 millones.
- Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: $257.662 millones.
Inversión pública y programas sociales consolidados
Los proyectos de inversión pública financiados con fondos nacionales alcanzarán $4.910.178 millones. De este total, $1.910.864 millones corresponden a Inversión Real Directa y $1.496.198 millones a Transferencias de Capital a las provincias.
Las universidades nacionales se distribuyen $7.349.082 millones entre las casas de estudio del país (encabezadas por la UBA con $1,09 billones, la Universidad Nacional de Córdoba con $405.658 millones y la UNLP con $439.109 millones).
Un conjunto de 12 programas sociales movilizará $128.379.823 millones, con fuerte predominio de Jubilaciones y Pensiones ($92,2 billones) y Asignaciones Familiares ($14,3 billones).
Metas de sostenibilidad fiscal
El apartado fiscal expone proyecciones del Ministerio de Economía para el consolidado de las 24 jurisdicciones. Se estima que las provincias lograrán el equilibrio fiscal (0,0% del PBI en 2027), tras registrar un déficit del -0,3% del PIB en 2025 y 2026.
Los servicios de deuda: representan un 6,1% de los recursos corrientes en 2027, Dado que más del 80% del stock de deuda provincial está denominado en moneda extranjera, la OPC remarca la sensibilidad fiscal ante la estabilidad del tipo de cambio.
Normativa presupuestaria estratégica
Artículo 13: Prorroga la afectación específica de recursos coparticipables destinada al financiamiento educativo provincial.
Artículo 50: Habilita avales del Tesoro Nacional por un total máximo de USD 1.320 millones para endeudamiento subnacional con fines de infraestructura.
Artículo 59: Deroga el esquema de asignación interna del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (FFSIT), otorgando mayor discrecionalidad en el uso de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles.