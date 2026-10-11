El presidente del comité nacional de la UCR, el venadense Leonel Chiarella, recibió a los rectores de universidades nacionales nucleados en el CIN que estuvieron en CABA haciendo gestiones para el cumplimiento de las leyes para el sector.
Reclamo por el financiamiento universitario
Recorrido de rectores
Autoridades universitarias encabezadas por Franco Bartolacci llevaron sus reclamos a dirigentes radicales y socialistas en medio de nuevas gestiones nacionales.
Reclamo por el financiamiento universitario en la UCR
Los rectores, encabezados por el rosarino Franco Bartolacci, presidente del CIN. Antes, las autoridades universitarias habían participado de un Cabildo Abierto convocado para exigir la aplicación de la ley de financiamiento para las casas y definir la organización de la marcha del jueves venidero. En todas las actividades también estuvo la titular de la UNL, Laura Tarabella.
Chiarella además de contar con la presencia de legisladores radicales invitó a los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón quienes sumaron su reclamo en apoyo a las universidades.
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