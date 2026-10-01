“Látigo y zanahoria” en la reforma tributaria

"No hay que cobrar impuestos al trabajo", planteó Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA

La senadora nacional planteó un tajante giro estructural a las pendientes reformas previsional e impositiva. Sin mencionar a ilei, presentó propuestas de nueva generación en el cambio de régimen. Y habló de una “mittelstand” para las Pymes.