El Canciller desafió al Coloquio de IDEA

Quirno dijo que para sostener el crecimiento, son los empresarios los que deben invertir

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno estabilizó cuentas y redujo trabas. Omitiendo explícitas referencias de incertidumbre ante un 2027 electoral, les dijo a los CEOs de grandes firmas que “los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman”.