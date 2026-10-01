“Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo. El gobierno asumió esa responsabilidad, ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones. Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”.
Quirno dijo que para sostener el crecimiento, son los empresarios los que deben invertir
El ministro de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno estabilizó cuentas y redujo trabas. Omitiendo explícitas referencias de incertidumbre ante un 2027 electoral, les dijo a los CEOs de grandes firmas que “los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman”.
Pablo Quirno reclamó desde un video filmado en París, a los empresarios reunidos en el Coloquio de Idea en Mar del Plata, que “para transformar definitivamente nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías". En otras palabras, el funcionario reclamó inversiones ahora, en un país que espera lo que pueda pasar en 2027.
La pantalla gigante del Sheraton Mar del Plata proyectó la imagen del Canciller ante el auditorio colmado de ejecutivos y líderes empresarios. El titular de la diplomacia argentina remarcó lo que se hizo en materia de ordenamiento macroeconómico para devolver horizonte a las decisiones de capital.
"El lema de promesa a potencia empieza por una conquista fundamental. Hace 3 años muchas empresas apenas podían proyectar sus negocios con un horizonte de unas pocas semanas. Con el equilibrio fiscal, la desregulación y respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario".
En esa línea, Quirno planteó que "esa perspectiva permite pensar una Argentina con un entramado productivo capaz de sostener décadas de crecimiento. Esa ambición -dijo- exige leer juntos el mapa geopolítico y el tablero económico mundial".
La demanda de las economías centrales
Al analizar la coyuntura global, Quirno detalló lo que demandan las economías centrales y posicionó al país como un actor estratégico en el escenario internacional. "Las economías centrales buscan asegurar la energía, los alimentos y los minerales críticos de los que dependen su producción y su avance tecnológico. Nuestro país reúne esos recursos en una región de paz. El mundo necesita a la Argentina”.
"Desde la cancillería abrimos mercados para responder esa demanda. Partimos de acuerdos que cubrían el 10% del PBI mundial. Los instrumentos ya concluidos nos acercan al 30%".
Reseñó que “el entendimiento con la Unión Europea ya tiene aplicación provisional. De acuerdo con esta extenderá el acceso preferencial de nuestros productos a otras cuatro economías europeas de alto poder adquisitivo. Un productor entrerriano de miel puede exportar a la Unión Europea dentro de una cuota arancel cero frente al 17,3% que pagaba antes. Ahí se mide el valor de la diplomacia comercial".
A la par de este beneficio, repasó que “en Asia, el acuerdo con Singapur ofrece una plataforma logística y financiera. La solicitud de ingreso al acuerdo transpacífico, el CPTP, apunta a cerca de 600 millones de consum y el 15% del PBI global".
El rol de las Pymes en las cadenas
Quirno remarcó la inserción de empresas en cadenas productivas a escala global y confirmó el avance de las conversaciones con India y Japón, además de negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.
"Buscamos integrar nuestras empresas en cadenas productivas a ambos lados del Pacífico. Las conversaciones con India y Japón y las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, entre otros socios, amplían esa agenda".
De cara al futuro inmediato, el canciller trazó con precisión los compromisos de expansión arancelaria. "La meta de la cancillería es llevar la cobertura de acuerdos al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y al 80% en los próximos 4 años. Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia".
Las exportaciones
Al referirse a la evolución de las ventas al exterior, contrapuso el estancamiento histórico con el desempeño reciente de la balanza comercial y el rol clave de las Pymes. "La respuesta ya aparece en las ventas al exterior. Entre 2011 y 2024, el volumen exportado creció apenas un 9%. En los primeros 8 meses de este año, el valor de los embarques alcanzó un récord de 67,248 millones de dólares, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2025. Las pymes tuvieron su mejor registro en 13 años".
Sin embargo, advirtió sobre la exigencia de nuevas inversiones. "Extender esa recuperación a más actividades exige nuevas inversiones. Abrir mercados y ampliar la capacidad de abastecerlos deben ir al mismo ritmo".
El rol del Rigi
En el capítulo dedicado a la atracción de capitales, ponderó el rol del RIGI como acelerador de la llegada de divisas e insumos estratégicos. "En ese objetivo, el RIGI funciona como una herramienta de geopolítica, revaloriza nuestros activos estratégicos y moviliza las inversiones que nos colocan en la primera línea del abastecimiento de insumos críticos.
“Ya reúne -dijo- 25 proyectos aprobados por más de 55,000 millones dólares. El presidente acaba de situar el universo de iniciativas por encima de los 200.000 millones. En la Cancillería evaluamos actualmente ocho expedientes de esa cartera".
Al detallar el rol de Vaca Muerta, Quirno insistió en la multiplicación de valor agregado dentro del territorio. “El gas de vaca muerta puede convertirse en fertilizantes que eleven la productividad del agro y en electricidad para nuevas industrias y centros de datos".
En esa misma línea, subrayó el rol de los proveedores de provincias y el impulso a las empresas de servicios para Vaca Muerta y las mineras. "Esas actividades abren oportunidades para proveedores de distintas provincias y requieren trabajadores. con mayor calificación. A quienes todavía se preguntan si vaca muerta derrama, les propongo escuchar a las empresas que ya aportan la ingeniería, los servicios y el equipamiento que impulsan su expansión".
"La seguridad económica al hemisferio durante las próximas décadas tendrá en la Argentina un garante indispensable de abastecimiento. Para asumir ese papel, profundizamos la alianza con Estados Unidos. Nuestra afinidad política se traduce en una agenda que conecta los recursos argentinos con tecnología, financiamiento y demanda industrial".
Quirno destacó tanto la acción por estas horas en el Argentina Week de París como el corredor Andes Atlántico y el financiamiento del Eximbank, para atraer inversiones y mejorar costos del transporte interno.