El Coloquio de IDEA se planteó la necesidad empresaria de “capital cognitivo” en un país con su educación en crisis. De cada 100 chicos que inician la escuela, solo 10 logran finalizar la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos clave y en algunas provincias, esta cifra cae a menos de 5 de cada 100.
A los empresarios les preocupa el “capital cognitivo” de la Argentina
El ministro santafesino y Verónica Cipriota expusieron sobre la crisis del aprendizaje y la necesidad de reformas sistémicas. En el país, de cada 100 chicos que inician la escuela, solo 10 logran finalizar la secundaria en el tiempo esperado. La respuesta de la provincia ante el problema.
El diagnóstico elaborado por la organización empresaria reseñó una problemática transversal: la crisis de aprendizaje atraviesa a todo el sistema educativo y no se explica únicamente por la desigualdad socioeconómica. Incluso los estudiantes argentinos de estamentos favirecidos obtienen resultados comparables a los de menor nivel socioeconómico en otros países.
Dado el nivel de desarrollo de Argentina, la pobreza de aprendizaje debería situarse en torno al 35% según el informe del Coloquio. Actualmente ronda el 59%, generando una brecha de 24 puntos porcentuales entre el desempeño esperado y la realidad actual.
Construir capital cognitivo de manera continua en cada escuela es presentado como el requisito indispensable para que Argentina crezca de forma sostenida durante los próximos 20 años.
La mirada desde Santa Fe
En el panel el panel «Educación en Foco, una mirada federal», el ministro de Educación d Santa Fe, José Goity, reconoció que "hay un problema sistémico y la escuela terminó defaulteando su función" al perder la capacidad de responder a las demandas centrales para las cuales fue diseñada.
En su diagnóstico, el funcionario provincial apuntó que las escuelas se encuentran atravesadas por múltiples urgencias sociales que terminan desplazando al objetivo pedagógico básico. Si bien reconoció que el servicio alimentario, la contención familiar y la salida laboral son tareas que se le exigen a la escuela, remarcó que se ha dejado de hablar de aprendizajes.
Asimismo, fue contundente respecto de la responsabilidad dirigencial en el deterioro del sistema: "El gran déficit de la educación argentina es de la dirigencia, no de los docentes, no es de las familias y muchísimo menos los chicos".
Sobre la viabilidad de los cambios, el ministro de Santa Fe enfatizó que administrar el statu quo ya no es una opción aceptable y llamó a encarar el costo político de la transformación. "Transformar requiere decisión política, pero sobre todo requiere no solo administrar el sistema educativo... hay que asumir un costo y la política tiene que asumir ese costo", sostuvo, argumentando que esa inversión de capital político debe ser respaldada por un consenso social y empresarial sostenible.
Alfabetización y medición nominal
A la hora de detallar las acciones concretas desplegadas en la provincia, Goity destacó el Plan de Alfabetización puesto en marcha a comienzos de 2024, el cual alcanza actualmente a 54.000 alumnos de primer grado en escuelas públicas, privadas, rurales y urbanas de todo el territorio santafesino.
A su vez, repasó la implementación de una prueba propia de fluidez lectora de carácter "censal, nominal y universal", remarcando que se logró romper con viejos prejuicios ideológicos respecto de la evaluación.
Como pilar institucional de esta política, Goity ponderó la reciente reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, que incorporó en el artículo 37 el deber explícito del Estado provincial de disponer de dispositivos permanentes de evaluación de los aprendizajes para garantizar el derecho a la educación.
"La escuela está sobredemandada"
Por su parte, la referente de Enseñá por Argentina, Verónica Cipriota, puso el foco en la cotidianidad de las aulas y en las condiciones reales en las que trabajan maestros y alumnos.
En sintonía con el diagnóstico ministerial, definió el estado de situación de los establecimientos: "Hoy la escuela está sobredemandada definitivamente», planteando que la institución escolar se ha transformado en «el último bastión del Estado en el territorio" para responder a problemáticas contextuales que exceden su misión principal.
Cipriota subrayó que la Argentina cuenta con la infraestructura edilicia y la cobertura territorial necesarias, así como con más de un millón de docentes en actividad. Sin embargo, enfatizó que la clave del éxito radica en brindarles prioridades claras, herramientas de seguimiento y un trato adecuado.
"Hoy la Argentina tiene ya los docentes en la escuela. Lo que necesitamos es generar esas condiciones y la primera es prioridad y foco. La segunda es mantenerlos motivados, comprometidos y para eso hace falta acompañarlos y tratarlos bien", expresó.
Para ejemplificar el impacto de enfocar la gestión en la comprensión lectora y el acompañamiento en terreno, Cipriota detalló que en las comunidades donde interviene Enseñá por Argentina los estudiantes logran aprender "en promedio... el doble de lo que aprenden en un año promedio en la Argentina".
Asimismo, instó al sector privado a involucrarse activamente, brindando capital político y actuando como contralor del cumplimiento de las metas educativas.
El intercambio en IDEA concluyó con una coincidencia central entre ambos expositores: superar la pobreza de aprendizaje requiere construir un liderazgo colectivo e intermedio que trascienda las gestiones de turno y mantenga el foco pedagógico de forma permanente.
Tanto Goity como Cipriota recalcaron que revertir la tendencia descendente de los indicadores educativos no solo es un deber ético hacia los estudiantes, sino la única estrategia válida para garantizar el desarrollo económico y productivo del país a 20 años.