José Goity en el Coloquio de IDEA

A los empresarios les preocupa el “capital cognitivo” de la Argentina

El ministro santafesino y Verónica Cipriota expusieron sobre la crisis del aprendizaje y la necesidad de reformas sistémicas. En el país, de cada 100 chicos que inician la escuela, solo 10 logran finalizar la secundaria en el tiempo esperado. La respuesta de la provincia ante el problema.