Este martes al mediodía comenzó el debate del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, enviado al Congreso por el Ejecutivo en la noche del 15 de septiembre.
Diputados: el oficialismo espera tener media sanción al Presupuesto 2027 el 18 de noviembre
Este martes expone el secretario de Hacienda Carlos Guberman, y el miércoles lo hará Julio Cordero, secretario de Trabajo. La oposición pide cambios en las partidas para universidades. Cuál es el cronograma propuesto.
La actividad continuará durante varias semanas en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch (LLA), quien presentó un posible cronograma de trabajo.
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Para este miércoles a las 10 está anunciada una nueva reunión de comisión en la que expondrá el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Julio Cordero.
El martes 20 será el turno de la tercera reunión informativa, probablemente con representantes del área de Educación. El cronograma tentativo continuará el 27 de octubre con otra informativa, cuyos invitados aún no están confirmados, para culminar el 28 con el dictamen.
Luego vendrá una pausa para llevar el tema a debate en el recinto de sesiones. Será por dos razones: las elecciones de medio término en Estados Unidos que, según anticipó Benegas Lynch, tendrá a varios diputados concentrados en ese tema. Y la visita del Papa León XIV a la Argentina, anunciada entre el 8 y el 13 de noviembre
Así, la agenda parlamentaria se retomará en la semana del 16 al 20 de noviembre, con posibilidades de sesionar el 18 de ese mes, pocos días antes de la finalización del período ordinario de sesiones, para otorgar media sanción al Presupuesto.
Financiamiento universitario
Antes de comenzar con el informe de Guberman, se conoció un planteo de Unión por la Patria para que se instruya al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, a reformular el proyecto de Presupuesto en lo que respecta a partidas para universidades.
Los recursos deberán salir de la reducción de partidas en concepto de obligaciones a cargo del Tesoro Nacional “para que no se altere el resultado financiero” del ejercicio 2027, explicó el jefe del bloque de Unión por la Patria Germán Martínez.
El reclamo por el financiamiento universitario no solo sigue en pie sino que se profundizó días atrás cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 con la que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
El magistrado ordenó su cumplimiento inmediato, pero el Gobierno apeló la sentencia de primera instancia.
Para este jueves a la tarde se anuncia la quinta marcha federal universitaria que en CABA se congregará frente al Congreso Nacional, mientras tendrá distintas manifestaciones en el resto del país.