Comenzó el debate en comisión

Diputados: el oficialismo espera tener media sanción al Presupuesto 2027 el 18 de noviembre

Este martes expone el secretario de Hacienda Carlos Guberman, y el miércoles lo hará Julio Cordero, secretario de Trabajo. La oposición pide cambios en las partidas para universidades. Cuál es el cronograma propuesto.