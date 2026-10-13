Guberman vuelve a Diputados para explicar de dónde saldrá el crecimiento en 2027

El salto de la inversión es una de las principales apuestas del escenario oficial: después de caer 2,1% en 2026, Hacienda proyecta una recuperación de 9,2% para 2027, junto con un crecimiento de 3,4% del consumo privado y 8,5% de las exportaciones. Fuente: OPC sobre datos del Proyecto de Presupuesto 2027.