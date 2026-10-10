Más allá del significado que tiene el 12 de octubre (que en este país es, también, motivo de grieta) y de los planes turísticos o familiares que cada quien organice, para el Congreso Nacional este fin de semana largo será una buena oportunidad para tomar aliento. Luego vendrán cuatro días hábiles para los que se anuncian fuertes debates y, quizás, definiciones de alto voltaje. Todo eso, además de una nueva marcha federal universitaria organizada para el jueves que, en CABA, tendrá al Palacio de las leyes como epicentro.
Diputados con dos escenarios de sesión y otra marcha universitaria en puerta
Una agenda densa espera a la Cámara baja en apenas cuatro días hábiles, en los que se definirá o avanzará en materias tan complejas como Soberanía Nacional y Ley de Tierras, con un nuevo fallo de la Corte Suprema como telón de fondo.
Para ir preparando el clima, la Corte Suprema de Justicia dictó este viernes a la mañana una medida cautelar que deja sin efecto en forma transitoria el artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras.
Hace poco más de una semana, invocando un motivo procesal, el máximo tribunal había revocado la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 declaró inconstitucional el mencionado artículo. La decisión judicial disparó una oleada de críticas por parte de la oposición y de sectores sociales que sumaron un motivo más a la marcha del jueves.
La medida tiene sus fundamentos jurídicos y sus impactos en todos los órdenes, también en el Ejecutivo, pero abre una perspectiva diferente en la Cámara baja.
De esta manera, se vuelve a mover el eje que organiza toda la agenda de la semana posterior al feriado, que es la sesión pedida por la oposición para el jueves a las 14,30 a fin de derogar el mega decreto 70/23 (ya rechazado por el Senado en 2024) que contiene el mencionado artículo 154.
La sesión fue solicitada inmediatamente después de conocido el primer fallo de la Corte. Con este nuevo cambio de escenario, ¿se sostendrán las 129 voluntades necesarias para abrir el recinto?
La oposición, cuyos referentes se expresaron en las redes apenas conocido el nuevo giro de la Corte, insisten en que sí; en particular, en que “hay que derogar el DNU 70”.
Pero la convocatoria extraordinaria pedida para el jueves 15 tiene otras dos materias urgentes en agenda: el pedido de prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad y un alivio para las personas endeudadas, tema sobre el que hay varios dictámenes para poner a consideración.
Sobre el último punto, el oficialismo insiste en incluir la educación financiera y busca llevar los dos temas, junto con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (aprobada con varios capítulos menos por el Senado), a una sesión el 21 de octubre.
Allí también se plantearía la derogación del artículo 154 del DNU 70/23.
Sin respiro
Pero para saber si se concreta o no la mega sesión del 15, justo cuando está convocada la quinta Marcha Federal Universitaria, habrá que esperar unos días.
Mientras, para el martes, día posterior al feriado, la agenda se presenta cargada. Para esa jornada está previsto comenzar a debatir el proyecto de Presupuesto 2027 en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch (LLA). Ya hubo una aproximación entre jefes de bloques del oficialismo y dialoguistas con el secretario de Hacienda Carlos Guberman para debatir en términos generales el contenido de la “ley de leyes”. El funcionario será el primero en exponer el martes desde las 10.
Al día siguiente, el tema seguirá en la comisión de Presupuesto y Hacienda, desde las 10 con invitados a confirmar.
Para el martes se anuncia también un plenario de la Comisión de Comercio que preside Juan Fernando Brügge (Córdoba-Provincias Unidas) y la de Pequeñas y Medias Empresas, que lidera el santafesino Pablo Farías (Provincias Unidas) para abordar la situación actual del comercio en las distintas regiones del país, así como los principales diagnósticos, problemáticas y propuestas vinculados con su desarrollo.
“A tal efecto, asistirán representantes y dirigentes de entidades del sector de remises”, expone la convocatoria oficial.
La cuestión Malvinas
Para el miércoles a las 15 se espera un nuevo plenario a fin de para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Ejecutivo. Ya hubo tres reuniones anteriores, dos de ellas la semana pasada: una con expositores convocados por el arco opositor, incluidos Guillermo Carmona y Daniel Filmus, quienes en diferentes momentos ocuparon la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; y otra con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Irarzabal Murphy, como referente del gobierno.
La funcionaria explicó los alcances del proyecto, justificó su articulado y habló de “un mundo más peligroso” para explicar, entre otros puntos, la creación y atribuciones de un Consejo de Seguridad Nacional.
Ahora se espera un nuevo encuentro de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles, cuando el oficialismo espera dictaminar y apurar el debate en el recinto para el 21 de octubre. De ser así, la mega sesión que impulsa para ese día el oficialismo superaría todos los pronósticos de extensión.
Sobre el tema de Soberanía, el diputado nacional santafesino Agustín Rossi adelantó que su bancada, Unión por la Patria, va a llevar un dictamen propio. Sin poner en duda el reclamo argentino sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur, contenido en el primer título del proyecto, las coincidencias terminan cuando se avanza en los demás capítulos.
El ex ministro de Defensa nacional rescató la “amabilidad” que tuvo Irarzabal Murphy para responder a las consultas planteadas en el plenario, aunque advirtió que “hizo una exposición genérica” y no contestó cuestiones específicas. Por ejemplo, por qué no aparece a lo largo del texto enviado por el Ejecutivo la resolución 2065 de Naciones Unidas (que reconoció la disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas) ni las posteriores.
“Fue insuficiente la respuesta sobre Gran Bretaña y los criterios por los que se amplían los escenarios o las hipótesis sobre las cuales la Argentina se siente agredida”, advirtió.
La oposición reclama más participación del Congreso en las decisiones que se desprenden de este esquema. La funcionaria trasladó la posibilidad de crear una bicameral de seguimiento, cuestión que la oposición, de momento, rechazó.
Ley de Tierras
También para el miércoles fue convocado un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz-LLA) y Legislación General (Santiago Santurio-LLA) para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones y de regularización dominial.
El texto tuvo media sanción en el Senado en agosto pasado con grandes recortes respecto de la iniciativa oficial, precisamente en materia de compra sin límites de tierras por parte de extranjeros.
Aquel debate en la Cámara alta fue monitoreado puertas afuera por una nutrida movilización social bajo la consigna “La Patria no se vende”. La presión se hizo sentir y el oficialismo debió ceder ese capítulo y el relacionado con el Manejo del Fuego. Ahora, el tema está bajo la órbita de Diputados donde no se espera un debate sencillo y la opinión pública volverá a tener protagonismo.