¿Quórum para el 15 o para el 21?

Diputados con dos escenarios de sesión y otra marcha universitaria en puerta

Una agenda densa espera a la Cámara baja en apenas cuatro días hábiles, en los que se definirá o avanzará en materias tan complejas como Soberanía Nacional y Ley de Tierras, con un nuevo fallo de la Corte Suprema como telón de fondo.