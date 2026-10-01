Diputados

La oposición pidió fecha de sesión para discutir ley de tierras, discapacidad y deuda familiar

Unión por la Patria y otros bloques aliados solicitaron sesionar el 15 de octubre. Busca consensos para alcanzar el quórum de 129 bancas mientras el oficialismo diseña estrategias para frenar la anulación de las reformas.