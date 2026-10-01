Bloques opositores de Diputados pidieron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos de prórroga de discapacidad y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir la ley de tierras que limita la venta de tierras a extranjeros.
La oposición pidió fecha de sesión para discutir ley de tierras, discapacidad y deuda familiar
Unión por la Patria y otros bloques aliados solicitaron sesionar el 15 de octubre. Busca consensos para alcanzar el quórum de 129 bancas mientras el oficialismo diseña estrategias para frenar la anulación de las reformas.
También se incluyó en el temario el proyecto sobre el endeudamiento familiar, donde el oficialismo pudo imponer el dictamen de mayoría. Y además los distintos proyectos sobre la cobertura para personas con discapacidad.
Los números para el quórum
La solicitud fue suscripta por 32 diputados pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.
En conjunto suman 122 diputados en base a la presencia de todos sus integrantes, siete menos del quórum, y la oposición misma admitió la dificultad para conseguir adhesiones totales. La ausencia prevista de varios legisladores que acompañan junto a gobernadores a Milei en París complica la cuenta.
De esta manera, la oposición deberá alcanzar acuerdos con otros bloques que no firmaron el pedido de sesión especial para poder conseguir el quórum de 129 legisladores y así habilitar el debate de la sesión.
Temario
El eje central será la derogación del DNU 70/2023, impulsada tras el fallo de la Corte Suprema que reavivó el debate por la venta de tierras a extranjeros y por la reapertura de regulaciones que el decreto eliminó en varios sectores.
En paralelo, la sesión incluirá tres dictámenes sobre endeudamiento —el del oficialismo y dos alternativas opositoras— y dos textos sobre discapacidad: el dictamen oficial que preserva gran parte del sistema prestacional y la propuesta opositora que pide prorrogar por un año la emergencia establecida en la Ley 27.793.
En la oposición apuestan a que la coincidencia con la marcha federal universitaria del 15 de octubre y el impacto político del fallo judicial faciliten la movilización y la suma de Diputados en el recinto.
El oficialismo, por su parte, advirtió sobre el riesgo de que la derogación total genere “caos administrativo y procesal”, y estudia alternativas para evitar dejar sin efecto todas las normas que el DNU modificó.
Los bloques que presentaron dictamen en comisión mantienen prioridades distintas en materia de endeudamiento: el proyecto del Gobierno se orienta a educación financiera y transparencia, mientras que las propuestas opositoras plantean declarar la emergencia, crear regímenes de refinanciación y fijar topes y límites a intereses para consumidores.
Sobre discapacidad, los cuestionamientos opositores apuntan a la redacción del artículo 5 de la iniciativa que aprobó el dictamen oficial, que diferencia vías de acceso y, según críticos, podría consolidar dos pensiones distintas; ante ello, la oposición prefiere optar por una prórroga de la emergencia.
“Virtualmente neutralizada” fue la valoración que circuló en referencia al proyecto opositor sobre discapacidad tras el nuevo dictamen del oficialismo y sus aliados, que garantizaría alrededor de 127 votos según cálculos internos.
El trámite parlamentario previsto indica que en la sesión del 15 de octubre se votará primero el proyecto oficialista sobre endeudamiento; si la oposición quiere que se traten sus alternativas deberá primero reunir los votos necesarios para rechazar el texto del Gobierno.
Con dos semanas por delante comienza una etapa de negociaciones entre bloques y llamados a los llamados Diputados “del medio”, mientras el oficialismo evalúa también la posibilidad de convocar una sesión propia sin incluir la derogación del decreto como estrategia para bloquear la iniciativa opositora.