Tensión en Diputados durante el inicio del debate de la Ley de Soberanía

FALSO. SE LLAMAN ISLAS MALVINAS.



La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, se refirió a las Islas Malvinas como "las Falklands" en su intervención en la comisión del Congreso que trata el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.



Esto es FALSO. Las Islas… pic.twitter.com/8tMkTzbzkw