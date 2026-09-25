Informe de la UCA

Cambio de tendencia: cinco factores que explican el aumento de la pobreza en la Argentina

El dato del primer semestre del año fue publicado por el Indec. Advierten sobre la persistencia de un núcleo estructural y el impacto que tendría la ausencia de asignaciones como a AUH. Reparos a la real dimensión de la baja observada en mediciones anteriores.