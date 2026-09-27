Dudas por la reforma electoral

Diputados acelera una agenda clave para el Gobierno nacional

La Cámara baja ya definió un cronograma que incluye la ley de defensa de la soberanía, discapacidad y el Presupuesto 2027, con el objetivo de llegar a fin de año con las principales reformas avanzadas. Mientras tanto, la eliminación de las PASO continúa enfrentando resistencias en el Senado y suma incertidumbre política y electoral.