Sobreendeudamiento

Uno de cada tres préstamos no bancario está en mora: un tema sobre el que Diputados busca dictaminar

Un informe ubica en 33,9% la irregularidad del crédito familiar con proveedores no financieros. En los bancos llegó a 12,9%. Casi seis millones de personas tienen deudas atrasadas. Este martes, la Cámara baja busca consensuar sobre una batería de proyectos para frenar el sobreendeudamiento sin restringir el crédito futuro.