Deudas familiares

Gisel Mahmud: “El crédito ya no es para progresar, es para sobrevivir”

Cada vez más familias santafesinas recurren al crédito no para hacer una compra importante o concretar un proyecto, sino para llegar a fin de mes. Frente a esta realidad, la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos) presentó un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que incorpora herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y, sobre todo, para ayudar a las familias a reorganizar sus deudas y construir una salida posible.