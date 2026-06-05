La Legislatura provincial dio media sanción a un proyecto que propone la creación de una comisión especial destinada a abrir el debate sobre una futura ley de educación en Santa Fe. La iniciativa busca iniciar un proceso participativo con actores del sistema educativo y la sociedad civil, con el objetivo de saldar una deuda histórica de la provincia en materia normativa.
Santa Fe busca una ley de educación: “Es una deuda pendiente”, afirmó Mahmud
La diputada provincial destacó la necesidad de avanzar con una normativa propia y remarcó la importancia de abrir el debate con participación de todos los sectores educativos.
La diputada provincial Gisel Mahmud destacó la relevancia de la propuesta y recordó que Santa Fe es la única jurisdicción del país que aún no cuenta con una legislación propia en educación. “Es una deuda pendiente que hace mucho tiempo que se viene intentando saldar la legislatura”, expresó.
Debate abierto
El proyecto plantea la conformación de una comisión integrada por distintos poderes del Estado, con la finalidad de coordinar un proceso de discusión amplio y federal dentro de la provincia.
Mahmud explicó que la intención es evitar que la normativa se construya únicamente desde los espacios legislativos y, en cambio, incorporar la mirada de quienes integran el sistema educativo en cada territorio.
“Queremos trabajar todos juntos y entre todos organizar un proceso de participación ciudadana para poder llegar a los territorios, conversar con la gente en sus localidades”, sostuvo la legisladora.
La propuesta contempla la realización de audiencias públicas, recorridas por distintas localidades y la participación de docentes, estudiantes, equipos directivos, institutos de formación y sindicatos.
Desigualdades y desafíos
Uno de los ejes del proyecto es reconocer las diferencias estructurales entre las instituciones educativas según su ubicación geográfica, lo que, según la diputada, exige una mirada más precisa y adaptada a cada realidad. “Sabemos que los problemas que tiene una escuela de Rosario o de Santa Fe no son los que tiene una escuela de Vera o de Reconquista”, señaló.
En ese sentido, la comisión tendrá la tarea de recopilar aportes de todo el territorio para construir un diagnóstico integral que sirva de base para la futura ley.
La iniciativa también pone el foco en las transformaciones sociales y tecnológicas que impactan en la educación, especialmente en relación con la inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral. “Difícilmente podamos seguir pensando la escuela de la misma manera porque cambió absolutamente todo alrededor de ella”, advirtió Mahmud.
La legisladora subrayó además la necesidad de garantizar continuidad en las políticas educativas más allá de los cambios de gobierno, y de consolidar un marco normativo que brinde previsibilidad. “Si tuviéramos una ley podríamos dar otra previsibilidad al sistema y no depender tanto de la política de turno”, afirmó.
El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado provincial. De aprobarse, se pondrá en marcha el mecanismo de participación que buscará construir una nueva ley de educación con consenso amplio y mirada federal.