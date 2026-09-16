Morosidad

Mahmud llevó al Congreso Nacional la realidad de las familias santafesinas endeudadas

La diputada provincial Gisel Mahmud participó este martes del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debate el endeudamiento y el crecimiento de la morosidad de los argentinos. Presentó el diagnóstico de la situación en Santa Fe y propuestas concretas para ayudar a las familias en línea con los proyectos que impulsa en la Legislatura Santafesina.