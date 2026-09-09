La oposición consiguió este miércoles el quórum necesario para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados y logró avanzar con el tratamiento de dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y distintas iniciativas para aliviar la situación de la morosidad en familias.
La oposición logró el quórum y avanzó con los proyectos sobre discapacidad y morosidad
La Cámara baja aprobó por unanimidad el cronograma para debatir la emergencia en discapacidad y medidas destinadas a aliviar la situación de millones de deudores.
Con 130 legisladores presentes al inicio de la sesión, los bloques opositores consiguieron imponer su agenda. Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques aportaron los diputados necesarios.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto una vez que el quórum reglamentario ya estaba garantizado. Ante la diferencia numérica, el oficialismo terminó acompañando las mociones para establecer los cronogramas de trabajo de las comisiones.
La primera votación estableció el tratamiento de los proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad. La moción fue aprobada por 249 votos y contempla dos reuniones de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Emergencia en discapacidad
El primer encuentro informativo fue establecido para el miércoles 16 de septiembre a las 12, mientras que la reunión destinada a emitir dictamen quedó prevista para el miércoles 23, también al mediodía.
Durante el debate, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, cuestionó la situación actual del sistema de discapacidad y sostuvo que la emergencia se agravó desde la aprobación de la ley.
Según los datos oficiales mencionados durante la sesión, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para otorgar pensiones no contributivas por discapacidad, pero solamente 10.374 habían sido resueltos, equivalente al 11,4%.
Marino también señaló que el Gobierno había informado una deuda con prestadores cercana a los 70.000 millones de pesos hasta abril de este año. Además, cuestionó la ejecución presupuestaria del programa Incluir Salud durante 2025.
El legislador afirmó que se había dejado sin ejecutar el 15% del presupuesto correspondiente al programa, una cifra que, según sus declaraciones, representa más de 135.000 millones de pesos.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con el transporte para personas con discapacidad. Marino indicó que los prestadores cuestionan el valor de referencia establecido por el Gobierno y advirtió que el monto de 900 pesos por kilómetro dificulta la continuidad del servicio.
Medidas para los deudores
Más tarde, la Cámara baja aprobó también por unanimidad el cronograma para avanzar con los proyectos destinados a atender el problema del endeudamiento familiar.
Las iniciativas serán analizadas por las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. El objetivo será avanzar sobre distintos expedientes vinculados con la situación de los deudores morosos.
El cronograma contempla reuniones informativas para los martes 15 y 22 de septiembre, ambas a las 14. La fecha prevista para emitir dictamen es el martes 29 de septiembre.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, fue quien impulsó la moción de emplazamiento. Durante la sesión, sostuvo que el problema de la morosidad atraviesa a distintos sectores sociales y requiere una respuesta del Congreso.
Desde La Libertad Avanza remarcaron que el cronograma aprobado resulta prácticamente similar al que habían comunicado el 2 de septiembre los presidentes libertarios de las comisiones involucradas.
Además, desde el oficialismo señalaron que se evitó derivar los proyectos sobre morosidad a la Comisión de Presupuesto, por lo que, según su interpretación, ningún dictamen podrá incorporar gastos presupuestarios.
La bancada oficialista también destacó que mantiene el control de las comisiones que participarán del tratamiento y, por lo tanto, tendrá incidencia sobre los dictámenes que eventualmente sean elaborados.