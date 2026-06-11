Sobre la base de información bancaria y los registros públicos de otros sistemas de crédito formal, un estudio privado midió la proporción de deudores morosos menores de 30 años, por provincia. En ese mapa, a Santa Fe no le va tan mal con cifras que son sensiblemente menores a las de otros distritos y al promedio.
Santa Fe, entre las provincias con menos jóvenes morosos
En el país, cuatro de cada diez deudores de hasta 30 años no han logrado cumplir con sus pagos regulares mensuales de cancelación. En cambio, en Santa Fe esa cifra cae a 2,4. Fuertes variaciones de una región a otra.
La consultora Analytics divulgó los resultados de su estudio en redes sociales con un mapa en el que es posible notar problemas que cambian según la región del país que se trate. En ese sentido, el porcentaje de jóvenes santafesinos con deudas en "mora grave" por falta de pago se parece al que muestran otras jurisdicciones de la Región Centro, de un desarrollo económico comparable.
Santa Fe se encuentra en 24,1%, mientras que Córdoba en 25,8% y Entre Ríos 24,7%. En un rango algo peor figuran las provincias de Mendoza (28,6%), Buenos Aires (27,7%), Tierra del Fuego (26,8%), Chubut (26,2%) y Río Negro (24,8%).
Santa Cruz (30,9%) cuenta el rojo más intenso de la Patagonia, mientras que Neuquén con el 23,6% posee el mejor registro sureño. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16,1%) y La Pampa (19,5%) residen los jóvenes deudores con menos niveles de mora.
San Juan es la provincia con los guarismos más preocupantes (36,0%), seguida por La Rioja (35,3%), Catamarca (34,8%), San Luis (34,0%), Chaco (33,6%), Tucumán (32,4%), Corrientes (31,6%), Formosa (31,2%), Misiones (30,5%), Salta (30,0%) y Santiago del Estero (29,3%).
En el NOA y el NEA están las proporciones mayores de morosos jóvenes. Sólo Jujuy en el primer caso escapa a esa descripción, con un número bajo: 26,6%.
La firma señalada indica en su cuenta de X que "de los 19,8 millones de deudores, más de 5,3 millones se encuentran en mora tardía (26,9% del total). Quienes sólo tienen deudas con bancos el 19,2% es moroso mientras que en los endeudados únicamente con Fintech el ratio llega al 28,9%. La situación es más crítica en las provincias del norte y en los jóvenes de 18 a 30 años, donde la morosidad roza el 40%, en línea con el deterioro laboral de esta franja".
El vínculo es claro entre endeudamiento, mora grave por falta de pago y deterioro del salario y el empleo entre los más jóvenes. También el mercado laboral al que pertenecen, con rangos que son más serios en las provincias del noroeste (NOA)y el noreste (NEA) del país.
Se denomina "mora tardía" o "mora grave" a la que supera los 90 o 120 días de atraso. Hoy alcanza al 39% de los hombres jóvenes y al 38,1% de las mujeres de la misma franja etaria, menor a los 30 años. Los datos muestran una situación considerablemente más delicada que la observada en otros grupos de edad.
A nivel general, el informe indica que el 26,9% de las personas con algún compromiso financiero presenta mora tardía. Esto representa alrededor de 5,3 millones de argentinos con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias dentro del sistema financiero ampliado.
En la Argentina, en términos anuales, la tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes pasó del 13,8% al 16,8%, mientras que entre los hombres del mismo grupo etario aumentó del 12,5% al 16,2%. Esta situación impactó directamente sobre la capacidad de sostener pagos de tarjetas, préstamos personales y otras obligaciones financieras.
El informe también advierte que las dificultades se concentran especialmente sobre los sectores de menores ingresos. Entre los monotributistas de la categoría A, la irregularidad de cartera alcanza el 14%, mientras que casi el 18% de los contribuyentes de ese segmento registra mora tardía.