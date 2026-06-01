El Gobierno nacional reglamentó cambios en los recibos de sueldo que prometen modificar la forma en que los trabajadores visualizan sus ingresos. A partir de la implementación de la reforma laboral, los comprobantes salariales incorporarán un esquema más detallado que permitirá conocer no solo cuánto cobra el empleado, sino también cuánto paga la empresa y qué organismos reciben los distintos aportes y contribuciones.
Ya no habrá secretos en el sueldo: así será el nuevo recibo que mostrará quién se queda con cada peso
El Gobierno reglamentó un nuevo modelo de recibo salarial que permitirá conocer con precisión cuánto aporta la empresa, qué descuentos se aplican y cuál es el destino de cada peso retenido.
La medida fue presentada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el objetivo es transparentar los costos laborales y exponer con claridad las retenciones que se aplican sobre los salarios. Según explicó, el nuevo diseño permitirá realizar una "lectura en cascada" para entender el recorrido completo del dinero desde que sale de la empresa hasta que llega al bolsillo del trabajador.
"Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible", sostuvo el funcionario al anunciar la reglamentación.
El cambio forma parte del paquete de reformas laborales impulsadas por el Gobierno y busca que los trabajadores puedan identificar de manera sencilla qué parte de los recursos se destina a aportes previsionales, obras sociales, sindicatos y otros organismos vinculados al sistema laboral argentino.
Qué información mostrará el nuevo recibo
El nuevo esquema estará dividido en tres grandes bloques claramente diferenciados.
En el primer cuerpo aparecerán todas las contribuciones realizadas por el empleador. Allí se detallarán los montos que la empresa destina a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes vinculados al sistema laboral. Según Sturzenegger, esta sección representa un "sinceramiento total" de los costos laborales asociados a cada puesto de trabajo.
El segundo bloque conservará el formato tradicional que actualmente utilizan la mayoría de los recibos salariales. Allí figurará el salario bruto del trabajador y los descuentos legales correspondientes hasta llegar al monto final que percibe en su cuenta bancaria o en efectivo.
Por último, se incorporará un tercer apartado que mostrará de forma gráfica la denominada "cuña fiscal y sindical", es decir, todos los recursos que se recaudan por encima del salario neto y que son derivados a distintos organismos.
La intención es que el trabajador pueda visualizar de manera inmediata cuánto dinero genera su empleo y cómo se distribuye entre aportes, contribuciones y salario efectivo.
El objetivo de la reforma
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca fortalecer la transparencia y facilitar la comprensión del sistema de recaudación vinculado al trabajo formal.
De acuerdo con la explicación oficial, el nuevo recibo permitirá conocer con exactitud el destino de cada aporte y contribución, algo que actualmente suele aparecer de manera resumida o poco visible para la mayoría de los empleados.
El Ejecutivo considera que esta información ayudará a que cada trabajador pueda comprender mejor la estructura de costos asociada a su empleo y el funcionamiento de los mecanismos de financiamiento de la seguridad social.
Además, la reforma apunta a exponer con mayor claridad la diferencia entre el costo laboral total que afronta una empresa y el ingreso neto que finalmente recibe el trabajador, una discusión que forma parte del debate sobre la competitividad y la presión tributaria en el mercado laboral argentino.
La reglamentación no modifica los descuentos vigentes ni crea nuevos aportes, pero sí cambia la forma en que se presentan los datos, incorporando un nivel de detalle que hasta ahora no era obligatorio en los recibos de sueldo.