Reacción al fallo de la Corte

Unión por la Patria pedirá una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/23

Germán Martínez anunció que su bloque buscará reunir quórum en Diputados. La decisión llegó tras el fallo que dejó sin efecto la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.