El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció este miércoles que solicitará una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/23 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Unión por la Patria pedirá una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/23
Germán Martínez anunció que su bloque buscará reunir quórum en Diputados. La decisión llegó tras el fallo que dejó sin efecto la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
La iniciativa fue anticipada después del fallo de la Corte Suprema vinculado con el artículo 154 del decreto, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El bloque opositor deberá reunir quórum para llevar el tema al recinto.
El antecedente de la Ley de Tierras
La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23. La decisión dejó sin efecto aquella sentencia y, en los hechos, permitió que siga vigente la derogación de la norma.
Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo. Los jueces consideraron que el CECIM La Plata, que había promovido la demanda, carecía de legitimación para impulsar ese proceso.
La Ley de Tierras Rurales establecía límites a la titularidad y posesión de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
El planteo de Martínez
Martínez realizó el anuncio antes de un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, convocado para debatir una iniciativa vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El diputado adelantó que Unión por la Patria buscará sumar los respaldos necesarios para habilitar una sesión especial y avanzar con el rechazo del decreto en la Cámara baja. El DNU 70/23 ya había atravesado el debate en el Senado, donde fue rechazado. Para dejarlo definitivamente sin efecto mediante el mecanismo de control parlamentario, también debe ser rechazado por Diputados.
Qué resolvió la Corte
La causa había comenzado por una presentación del CECIM La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata había hecho lugar al planteo y declarado inconstitucional el artículo 154.
Ahora, la Corte sostuvo que no existía un “caso o controversia” que habilitara la intervención judicial en los términos planteados y revocó aquel pronunciamiento.
La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo no ingresó al análisis de fondo sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.