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Estados Unidos llamó a Argentina y el Reino Unido a “desescalar” la tensión por Malvinas

El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, dejó en claro que la administración de Donald Trump intentaría solucionar cualquier crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de tener que llevar a cabo otro tipo de intervención.

El embajdor de EEUU, Mike Waltz, este jueves en la asamblea de la ONU.El embajdor de EEUU, Mike Waltz, este jueves en la asamblea de la ONU.
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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, dejó en claro que la administración de Donald Trump intentaría solucionar cualquier crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de tener que llevar a cabo otro tipo de intervención.

US President Donald Trump disembarks Air Force One as he arrives at Dallas Fort Worth International Airport, in Dallas, Texas, US, October 1, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstLa administración de Donald Trump intentaría solucionar cualquier crisis entre la Argentina y el Reino Unido.

Al ser consultado acerca de qué haría el gobierno norteamericano ante un posible conflicto armado, el diplomático contestó que "esa es una decisión del comandante en jefe" y reiteró: "Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos".

Vínculos con Argentina y Gran Bretaña

Luego, el funcionario hizo hincapié en las relaciones que EEUU mantiene tanto con Argentina como con Gran Bretaña: "Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, destacó y al mismo tiempo recordó la histórica "relación especial" entre Norteamérica y el Reino Unido.

British Prime Minister Andy Burnham reacts at the end of Britain's Labour Party's annual conference, in Liverpool, Britain, September 30, 2026. REUTERS/Phil NobleEl primer ministro británico, Andy Burnham.

Acerca de la posibilidad de que la Casa Blanca ofrezca ayuda militar ante un conflicto armado entre ambos países, remarcó: "En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al presidente".

Antecedentes y declaraciones de Trump

Las declaraciones de Waltz a GB News ocurren luego de que Trump se pronunciara a fines de agosto sobre el tema Malvinas y dijera que evalúa "cada posición".

Al ser consultado sobre una posible confrontación entre las dos naciones, dudó de la capacidad de Gran Bretaña para desplegar fuerzas militares a tanta distancia, pero no comunicó ninguna modificación en la política estadounidense.

Mirá tambiénPolémica con una diputada de izquierda habló de las “Falklands” para referirse a Malvinas

Gran Bretaña anunció su posición de manera contundente el 22 de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a través del discurso del primer ministro británico, Andy Burnham, quien aseguró: "Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos".

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