Naciones Unidas

Estados Unidos llamó a Argentina y el Reino Unido a “desescalar” la tensión por Malvinas

El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, dejó en claro que la administración de Donald Trump intentaría solucionar cualquier crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de tener que llevar a cabo otro tipo de intervención.