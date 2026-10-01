La diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, protagonizó una polémica durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que comenzó a analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.
Polémica con una diputada de izquierda habló de las “Falklands” para referirse a Malvinas
Romina Del Plá utilizó la denominación británica para referirse a las Islas Malvinas durante el debate sobre soberanía y cuestionó posibles sanciones a empresas.
Durante su intervención, la legisladora se refirió a las Islas Malvinas como “las Falklands” mientras planteaba cuestionamientos sobre el alcance de las sanciones previstas para empresas vinculadas con actividades económicas en el archipiélago.
En particular, Del Plá mencionó a Mercado Libre y al empresario Marcos Galperin al preguntar si las eventuales medidas alcanzarían a compañías relacionadas con fondos de inversión que, según planteó, también tienen participación en firmas vinculadas con negocios en las islas.
“¿Van a ponerles sanciones? Claramente no”, sostuvo la diputada durante su exposición, en referencia a las empresas a las que aludió.
La respuesta oficial
La utilización del término “Falklands” generó una respuesta de la Oficina de Respuesta Oficial de la Nación, que cuestionó públicamente las declaraciones de la legisladora.
“Se llaman Islas Malvinas”, señaló el organismo a través de sus redes sociales, en una publicación en la que reprodujo parte de la intervención de Del Plá durante el debate parlamentario.
La discusión se produjo en el marco del tratamiento de un proyecto que busca establecer nuevas herramientas para la defensa de la soberanía argentina y la protección de los recursos estratégicos del país.
Aclaración
También por redes sociales la legisladora del Frente de Izquierda, manifestó: "Lo que es falso es que este gobierno defienda la soberanía sobre las Islas Malvinas".
"En mi discurso me estaba refiriendo a la empresa de administración de los negocios británicos en las Islas, que se llama 'Falkland Islands Holdings'", aseveró al mencionar que un empresario que lo vincula al gobierno posee acciones en esa firma.
El episodio protagonizado por Del Plá se produjo en una jornada marcada además por fuertes cruces entre legisladores y dirigentes políticos durante el inicio del tratamiento del proyecto de soberanía. La reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto estuvo atravesada por discusiones entre representantes del oficialismo y la oposición.