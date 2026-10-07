Pedido de sesión en Diputados

Reviviscencia legislativa: el debate sobre el DNU 70/23 que abrió el fallo de la Corte

Mientras el gobierno hizo una enfática defensa del mega decreto que habilitó numerosas desregulaciones, entre ellas, en materia de alquileres, la oposición busca sumar votos para su derogación el 15 de octubre. La Ley de Tierras en el centro de la discusión.