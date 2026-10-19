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Del 20 al 25 de octubre

Las cadenas bovina, porcina, ovina y aviar se reunirán en ArgenCarne 2026

La Sociedad Rural de Río Cuarto será sede de la cuarta edición de ArgenCarne, una exposición que reunirá más de 70 actividades vinculadas con la producción bovina, porcina, ovina y aviar. La propuesta combinará capacitación, negocios, gastronomía, educación y entretenimiento, con entrada libre y gratuita, y buscará fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y la comunidad.

ArgenCarne 2026 reunirá a las cadenas cárnicas en Río Cuarto durante seis díasArgenCarne 2026 reunirá a las cadenas cárnicas en Río Cuarto durante seis días
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Río Cuarto se prepara para recibir una nueva edición de ArgenCarne, la exposición itinerante dedicada a la cadena de valor de las carnes que reunirá a productores, especialistas, empresas, instituciones educativas y público general durante seis jornadas.

El encuentro se desarrollará del martes 20 al domingo 25 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, con una programación que abarcará más de 70 actividades.

El lanzamiento oficial se realizó en el Palacio Municipal de la ciudad cordobesa, con la participación del intendente Guillermo De Rivas; la secretaria de Deporte y Turismo, Araceli Isla; el presidente de la Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta; el titular de CARTEZ, Maximiliano Razzeto; y el vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, entre otros representantes institucionales y empresariales.

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Durante la presentación, los organizadores destacaron el alcance de una propuesta que busca integrar a los distintos eslabones de las cadenas cárnicas, desde la producción primaria hasta el consumo, y generar espacios de capacitación, intercambio comercial y acercamiento entre el campo y la ciudad.

En el marco del lanzamiento, el Concejo Deliberante declaró a la cuarta edición de ArgenCarne de Interés Legislativo, Productivo, Económico y Social, en reconocimiento a su vinculación con la actividad agropecuaria y el desarrollo regional.

Más de 70 actividades para toda la cadena cárnica

El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta, destacó el trabajo conjunto con instituciones, empresas y entidades del sector para concretar la exposición. También señaló que el encuentro representa una oportunidad para mostrar la importancia de la cadena de las carnes en un momento relevante para la ganadería argentina.

“Lo importante de esto es que vamos a poner en valor lo que significa toda la cadena de carnes, desde el productor hasta el consumidor”, expresó.

La agenda incluirá espacios de comercialización, charlas técnicas y debates sobre la actualidad del sector, además de propuestas vinculadas con los caballos criollos, concursos, escuelas de cocina y actividades relacionadas con los sabores y la gastronomía.

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El objetivo es ofrecer una mirada integral sobre las cadenas bovina, porcina, ovina y aviar, visibilizando tanto los procesos productivos como el trabajo de quienes intervienen en la elaboración de los alimentos.

Moyetta también remarcó la importancia de que la ganadería y las distintas actividades vinculadas con la producción de carnes tengan mayor presencia en la agenda productiva nacional.

Educación, gastronomía y vínculo entre el campo y la ciudad

Uno de los ejes de ArgenCarne 2026 será la articulación entre producción, conocimiento y comunidad. El presidente de CARTEZ, Maximiliano Razzeto, destacó que la exposición contará con más de 70 actividades abiertas al público y subrayó el componente educativo de la propuesta.

“El agro forma parte de la comunidad, no es un compartimento estanco”, afirmó, al referirse a la necesidad de fortalecer los vínculos entre el sector agropecuario, las instituciones de investigación, los espacios de formación y la sociedad.

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En ese sentido, puso el foco en las iniciativas destinadas a niños y jóvenes, con el propósito de acercarlos al conocimiento de la producción y de las actividades que forman parte de la cadena alimentaria.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo de Río Cuarto, Araceli Isla, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Sociedad Rural para posicionar a la ciudad como sede de eventos de alcance regional y nacional.

La funcionaria también resaltó el potencial del turismo productivo y gastronómico, especialmente a través de las escuelas de cocina y las propuestas que conectan la materia prima con los alimentos que llegan a la mesa. Estas iniciativas se vinculan con el programa Kilómetro Cero, orientado a promover la producción y el consumo local.

El impacto regional y la proyección de Río Cuarto

El intendente Guillermo De Rivas valoró la realización de ArgenCarne y el trabajo de las instituciones involucradas en la organización. Según planteó, este tipo de encuentros permite reunir a diferentes sectores de la comunidad y fortalecer la proyección de Río Cuarto y su zona de influencia.

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La exposición también representa una oportunidad para dinamizar la actividad comercial y turística, a partir de la llegada de visitantes, productores, empresas y representantes de distintas instituciones.

En esa línea, la articulación entre el sector público, las entidades rurales, la universidad y las empresas constituye uno de los componentes centrales de la propuesta, que busca vincular la actividad agropecuaria con otras áreas de la economía regional.

Con entrada libre y gratuita, ArgenCarne 2026 se desarrollará del 20 al 25 de octubre en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Durante las seis jornadas, el público podrá acceder a actividades técnicas, propuestas comerciales, degustaciones, concursos y alternativas recreativas para toda la familia.

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La cuarta edición de la muestra apunta así a poner en primer plano el potencial de las cadenas cárnicas argentinas y a consolidar a Río Cuarto como un espacio de encuentro para la producción, la capacitación y el desarrollo regional.

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