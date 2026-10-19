Del 20 al 25 de octubre

Las cadenas bovina, porcina, ovina y aviar se reunirán en ArgenCarne 2026

La Sociedad Rural de Río Cuarto será sede de la cuarta edición de ArgenCarne, una exposición que reunirá más de 70 actividades vinculadas con la producción bovina, porcina, ovina y aviar. La propuesta combinará capacitación, negocios, gastronomía, educación y entretenimiento, con entrada libre y gratuita, y buscará fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y la comunidad.