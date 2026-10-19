La evolución del tiempo durante los próximos días estará marcada por tres factores: el predominio inicial de temperaturas superiores a los valores normales, el avance de un frente de tormenta con lluvias de distribución muy dispar y la posterior llegada de aire frío.
Semana con temperaturas elevadas, lluvias desparejas y un posterior ingreso de aire frío en la región agrícola
La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa calor intenso en el norte del área agrícola, precipitaciones de distribución irregular y un descenso térmico tras el paso de un frente de tormenta. El norte del Litoral podría registrar acumulados superiores a los 100 milímetros, mientras que amplias zonas de la región pampeana recibirían lluvias más escasas.
Así lo señala la perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que advierte sobre contrastes térmicos y pluviométricos en las principales regiones productivas.
El informe anticipa que los vientos provenientes del trópico mantendrán condiciones calurosas sobre gran parte del área agrícola, con los registros más elevados en el norte del país. En cambio, el centro y el sur tendrán temperaturas más moderadas, mientras que el Litoral Atlántico experimentará condiciones más frescas por la persistente circulación de vientos del este.
En paralelo, el avance de un frente de tormenta provocará precipitaciones en buena parte de la región, aunque con diferencias importantes entre zonas. Tras su paso, el ingreso de vientos polares favorecerá un descenso de las temperaturas y generará riesgo moderado de heladas en sectores serranos y cordilleranos.
Calor intenso en el norte y temperaturas más moderadas en el centro y el sur
Durante la primera etapa de la perspectiva, las temperaturas máximas superarán los 25 grados en el este del NOA, la región del Chaco, el este de Cuyo, el norte de la región pampeana, gran parte de la Mesopotamia y el oeste de Uruguay.
El calor será más intenso hacia el norte, donde se prevén máximas de entre 35 y 40 °C en un amplio sector. Estas condiciones contrastarán con las del oeste del NOA, el centro y oeste de Cuyo, el sur de la región pampeana y el este de Uruguay, donde los registros se ubicarán entre 20 y 25 °C.
En las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo, las máximas permanecerán por debajo de los 20 °C, con sectores que podrían presentar valores inferiores.
El comportamiento térmico estará condicionado por la circulación de aire cálido, aunque la influencia de los vientos del este sobre la costa atlántica contribuirá a moderar las temperaturas en esa franja.
Lluvias desparejas: acumulados superiores a 100 milímetros
El paso del frente de tormenta dará lugar a precipitaciones sobre una parte importante del área agrícola, pero con una distribución irregular. Los mayores acumulados se concentrarían en el norte del Litoral, donde podrían desarrollarse tormentas intensas y aguaceros localmente torrenciales.
Según la perspectiva, el este del NOA, el sur de la región del Chaco, el sudeste de Paraguay, gran parte de la Mesopotamia, amplios sectores de Cuyo, el oeste de la región pampeana y el norte de Uruguay recibirían entre 25 y 75 milímetros.
Dentro de esa distribución, se destacan focos de tormenta sobre el sur de Corrientes, el norte de Entre Ríos y el norte uruguayo, con registros que podrían superar los 100 milímetros.
En contraste, gran parte de Paraguay, sectores del este del NOA y del Chaco, amplias zonas de la región pampeana y buena parte de Uruguay tendrían precipitaciones escasas o inferiores a las necesidades de algunas áreas productivas.
Este escenario vuelve a poner el foco en la heterogeneidad de las lluvias, un factor determinante para la evolución de los cultivos y la disponibilidad de humedad en los suelos, especialmente en un período en el que las precipitaciones pueden presentar marcadas diferencias entre localidades cercanas.
El ingreso de aire polar provocará un descenso térmico
Después del paso del frente, los vientos polares avanzarán hasta el norte del área agrícola y favorecerán una caída de las temperaturas mínimas. Sin embargo, el informe señala que el riesgo de heladas será limitado y se concentrará principalmente en zonas de mayor altitud.
El este del NOA, la región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y el extremo norte de la región pampeana registrarían mínimas superiores a los 15 °C, con valores más elevados hacia el norte.
En tanto, el centro del NOA, el nordeste de Cuyo, el centro de la región pampeana y sectores del oeste uruguayo tendrían temperaturas mínimas de entre 10 y 15 °C. El mismo rango se prevé para buena parte de Cuyo y el sur de la región pampeana.
Las condiciones más frías se presentarían en las zonas serranas del NOA y de Cuyo, además de las serranías bonaerenses, donde las mínimas podrían descender por debajo de los 5 °C, con heladas localizadas. Hacia el oeste de las áreas cordilleranas, el riesgo podría ser mayor y dar lugar a heladas generalizadas.
De esta manera, la perspectiva anticipa una semana de condiciones cambiantes para el sector agropecuario, con calor intenso al comienzo, lluvias de distribución desigual y un posterior descenso térmico. La evolución de las precipitaciones será uno de los aspectos centrales para seguir en las distintas regiones productivas, debido a las diferencias previstas en los aportes de agua.