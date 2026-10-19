Perspectiva agrocilmática

Semana con temperaturas elevadas, lluvias desparejas y un posterior ingreso de aire frío en la región agrícola

La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa calor intenso en el norte del área agrícola, precipitaciones de distribución irregular y un descenso térmico tras el paso de un frente de tormenta. El norte del Litoral podría registrar acumulados superiores a los 100 milímetros, mientras que amplias zonas de la región pampeana recibirían lluvias más escasas.