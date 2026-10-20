Agroperspectivas

El maíz argentino ya cubre el 34,8% del área prevista, mientras la soja espera mejores condiciones

El avance de la cosecha estadounidense y las mayores proyecciones de producción y stocks presionan sobre los precios internacionales de la soja y el maíz. En Argentina, la siembra del cereal alcanza el 34,8% del área prevista, mientras las lluvias mejoran la humedad de los suelos, aunque persisten diferencias regionales. El trigo, por su parte, encuentra sostén en los problemas logísticos del Mar Negro.