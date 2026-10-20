SIAL 2026

La carne vacuna argentina gana protagonismo en París con negocios y premios

El Pabellón Argentine Beef, organizado por el IPCVA junto con 30 empresas exportadoras, concentra reuniones comerciales con importadores y distribuidores de distintos mercados. En paralelo, la campaña de promoción de la carne vacuna argentina en Europa recibió dos distinciones en los Premios Eikon 2026.