La participación argentina en SIAL París 2026 está marcada por una intensa agenda comercial e institucional, con la carne vacuna como protagonista.
La carne vacuna argentina gana protagonismo en París con negocios y premios
El Pabellón Argentine Beef, organizado por el IPCVA junto con 30 empresas exportadoras, concentra reuniones comerciales con importadores y distribuidores de distintos mercados. En paralelo, la campaña de promoción de la carne vacuna argentina en Europa recibió dos distinciones en los Premios Eikon 2026.
El Pabellón Argentine Beef, organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) junto con 30 empresas exportadoras, recibe a importadores, compradores y distribuidores internacionales interesados en conocer la oferta nacional y explorar nuevas oportunidades de negocios.
La carne vacuna argentina gana protagonismo
A lo largo de la feria, cientos de representantes del comercio internacional recorren los stands de las compañías argentinas y mantienen reuniones comerciales orientadas a fortalecer los vínculos con clientes actuales y potenciales, en un ámbito clave para la promoción de las exportaciones de carne vacuna.
La actividad también incluye visitas institucionales. El espacio argentino recibió a Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional (PromArgentina); Ian Sielecki, embajador argentino en Francia; y Gastón Funes, agregado agrícola ante la Unión Europea.
La presencia de autoridades vinculadas con la promoción comercial y las relaciones diplomáticas se suma a la agenda de las empresas exportadoras, en una feria que reúne a actores relevantes de la industria alimentaria internacional.
En paralelo a la actividad comercial en París, la promoción internacional de la carne vacuna argentina obtuvo un reconocimiento por la campaña desarrollada por el IPCVA junto con Puken Media en Europa.
La campaña de la carne argentina fue distinguida en los Premios Eikon
La iniciativa, denominada “Una estrategia Mobile First para nuestra carne”, fue premiada en los Premios Eikon 2026 en la categoría Internacional – Campaña Digital Móvil. Además, recibió una segunda distinción en Internacional – Campaña General de Difusión.
La estrategia se desplegó en diez países y ocho idiomas, mediante una combinación de publicidad digital, redes sociales, contenidos gastronómicos y acciones junto con chefs e influencers. También incluyó experiencias presenciales destinadas a acercar el producto a los consumidores y reforzar su presencia en los mercados europeos.
El enfoque Mobile First prioriza los dispositivos móviles como canal de comunicación, con contenidos y formatos adaptados a las formas actuales de consumo de información y publicidad digital.
Los Premios Eikon reconocen iniciativas de comunicación institucional, relaciones públicas y campañas de difusión. Las distinciones obtenidas por el IPCVA y Puken Media destacan el trabajo de promoción de la carne vacuna argentina en el exterior, en un contexto en el que la presencia comercial, la construcción de marca y la vinculación con consumidores y compradores internacionales forman parte de las estrategias para ampliar oportunidades en los mercados globales.