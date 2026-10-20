La cadena del maíz pide incrementar "el corte"

El etanol en el tanque que ahorra en el costo de la nafta argentina

Maizar defiende una nueva ley de biocombustibles que incrementa el corte de hidrocarburos en surtidores. Pero además señala que Estados Unidos procesa 85 % de sus granos en origen y Brasil el 80%, mientras en nuestro país el nivel alcanza sólo al 30%. Oportunidades para crear más industria regional.