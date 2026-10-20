Donde sí crece el trabajo formal

El empleo que ya genera "el campo" y lo que están sumando Vaca Muerta y la minería con el RIGI

El mundo requiere lo que Argentina produce. La polémica de corto plazo dice que son sectores que "no derraman"; la evidencia de inversiones que ya se cuentan y que maduran a mediano plazo, muestran otra realidad. La actividad agropecuaria genera 23% del empleo privado, y no es "primarización". El aporte de las PyMEs,