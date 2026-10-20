Vaca Muerta añadirá más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la próxima década impulsada por el salto en las inversiones de infraestructura y la producción no convencional. Así lo detallan las proyecciones elaboradas en un informe de Deloitte, que marcan una transformación profunda en el mercado laboral y en la matriz productiva del país hacia 2035.
El empleo que ya genera "el campo" y lo que están sumando Vaca Muerta y la minería con el RIGI
El mundo requiere lo que Argentina produce. La polémica de corto plazo dice que son sectores que "no derraman"; la evidencia de inversiones que ya se cuentan y que maduran a mediano plazo, muestran otra realidad. La actividad agropecuaria genera 23% del empleo privado, y no es "primarización". El aporte de las PyMEs,
En base a datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y estimaciones propias, la consultora Equilibra estima que hacia 2030 en el rubro hidrocarburos, los empleos totalizarán los 273.000 (78.000 directos y 195.000 indirectos) y en minería los 211.000 puestos (78.000 directos y 133.000 indirectos).
Para el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, habrá una demanda de 30.000 a 43.000 trabajadores directos adicionales hacia 2030 y se podrían movilizar entre 180.000 y 240.000 empleos directos e indirectos en su desarrollo pleno.
Suponer que el RIGI “no derrama” es precipitar la maduración de inversiones de mediano plazo a la dinámica electoralista de corto plazo. La explotación de las minas cordilleranas o los yacimientos neuquinos no solucionan el problema del desempleo en los grandes conurbanos, pero aportan dólares al país; sin ellos las crisis urbanas se agravarían.
Santa Fe convoca a las PyMEs
El jueves 29 de octubre, los salones de La Fluvial en Rosario albergarán la primera Ronda de Negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una jornada coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La iniciativa reunirá a 28 grupos inversores con titulares de empresas proveedoras de bienes de capital, insumos y servicios técnicos, con el propósito de insertar la capacidad instalada santafesina en los planes de inversión aprobados y en evaluación, con foco prioritario en minería de escala, desarrollo industrial e infraestructura pesada.
“Tenemos el músculo metalmecánico, la capacidad logística y la tecnología para responder a las exigencias de proyectos internacionales”, sostuvo el titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini. Santa Fe tiene una Mesa de Gas, Petróleo y Minería, en tanto que Tec Petrol ya tiene larga trayectoria con su programa de desarrollo de Pymes.
Lo que aporta “el campo”
Si los nuevos drivers de la economía argentina plantean un horizonte de generación de empleo no siempre bien evaluado, la producción agropecuaria es otro de los sectores habitualmente “acusados” de no derramar.
De acuerdo con un reciente informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), las cadenas agroindustriales (CAI) generaron 4.332.114 puestos de trabajo en todo el territorio nacional. Es el 23% del empleo privado nacional, lo que equivale a afirmar que 2 de cada 10 trabajadores en Argentina se desempeñan en actividades vinculadas al sector.
La economista de FADA Fiorella Savarino explicó: “Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás. En el changuito aparecen los fideos, la leche, la carne, el arroz, las verduras, el aceite, la salsa de tomate".
Explicó que "detrás de cada uno hay productores, agrónomos, contratistas, trabajadores de plantas industriales, transportistas, comerciantes, y muchos más, millones de trabajadores en el campo y las ciudades”.
El relevamiento analiza 20 cadenas agroindustriales, 82 ramas de actividad y 252 actividades económicas, utilizando datos oficiales provenientes del INDEC, el SIPA y la SRT. Los resultados permiten desmitificar la idea de que el empleo agropecuario se limita exclusivamente a las tareas rurales primarias.
En rigor, la producción primaria concentra el 34% del total de los puestos, la comercialización el 27%, la industrialización el 21% de los puestos de trabajo y el transporte y la logística representan el 9%.
Los servicios conexos reúnen el 9% restante e incluyen insumos, bienes de capital, servicios financieros, seguros, asesoramiento jurídico y contable, entre otros.
La cadena “federal” del empleo
Al respecto, la economista jefa de FADA, Nicolle Pisani Claro, remarcó: “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”.
Dentro de la estructura productiva, las cinco principales cadenas concentran prácticamente la mitad del trabajo agroindustrial del país. La carne vacuna lidera el escalafón con 519 mil puestos de trabajo; frutas, verduras y legumbres ocupa el segundo lugar con 462 mil puestos; la soja aporta 446 mil puestos; el trigo genera 440 mil puestos y el maíz suma 258 mil puestos.
En términos de distribución territorial y sectorial, las cadenas agrícolas (soja, maíz, trigo, girasol y otros granos) explican el 32% del empleo agroindustrial, las economías regionales representan el 29%, y las cadenas de carnes y lácteos abarcan el 23%.
La presencia federal se manifiesta en producciones específicas como la lana y ovinos en la Patagonia, la vitivinicultura en Cuyo, el maíz en la región Pampeana, la caña de azúcar en el NOA o la yerba mate en el NEA.
¿Y si quitan las retenciones?
En un país que discute los contrafácticos de los “costos fiscales del RIGI”, FADA propone analizar los puestos de trabajo que se generan de hecho con baja parcial de retenciones. La economista Fiorella Savarino destacó la dinámica observada entre 2020 y 2025.
“Estos números no son tan lejanos, cuando analizamos qué pasó entre 2020 y 2025. En esos años, se crearon 480 mil nuevos empleos en las Cadenas Agroindustriales, unos 80 mil empleos por año, empujados principalmente por la cadena de carne vacuna, soja, trigo, girasol y el sector lácteo”.
Según las estimaciones de FADA, la supresión de retenciones permitiría un incremento de la producción de granos de 70 millones de toneladas adicionales, lo cual impulsaría la actividad de las cadenas de carne, biocombustibles y servicios asociados.
En ese marco, la economista jefa Pisani Claro puntualizó: “En diez años, las cadenas de granos y carnes podrían crear unos 830 mil empleos extras, desde la producción primaria, la industrialización, comercialización y transporte”.
De concretarse este incremento de más de 850 mil nuevos puestos en un mercado laboral con 1,6 millones de personas desocupadas, el sector agroindustrial estaría en condiciones de reducir el desempleo nacional a la mitad, dando ocupación a 1 de cada 2 desempleados actuales.