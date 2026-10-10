Informe de la BCR

Argentina acumuló superávits gemelos por tercer año consecutivo y logró el mayor saldo comercial desde 2009

Entre enero y agosto de 2026, la Argentina registró un superávit financiero de $2,6 billones y un saldo comercial de US$ 18.380 millones. Según el informe el resultado comercial fue el más alto para ese período desde 2009, impulsado por el crecimiento de las exportaciones, mientras que el superávit fiscal se redujo en términos reales frente al año anterior.