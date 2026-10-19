Previamente a partir rumbo a España para acompañar al jefe de Estado argentino en otro de sus viajes a Europa, el vocero Adrián Ravier adelantó su conferencia de prensa -que suele realizar los martes a las 11 de la mañana- para este lunes 19 de octubre a las 15 hs.
Ravier dijo que el 2027 será mejor que el 2026 y restó importancia al Riesgo País
El portavoz de Javier Milei defendió el programa económico, reconociendo datos negativos que adjudicó a un crecimiento dispar en los diversos sectores. La suba del índice que mide el JP Morgan la atribuyó a cuestiones externas.
Tras anuncios vinculados a inversiones energéticas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el funcionario que representa al Poder Ejecutivo Nacional fue consultado por El Litoral sobre la caída en las ventas minoristas, que la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) calculó en un 1,4% en el Día de la Madre, guarismo vinculado a otros factores de la economía general como la baja del consumo, la situación del empleo y el incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En ese marco, el portavoz presidencial respondió, “nos parece apropiado enmarcar lo que está pasando en los casi 3 años que lleva el gobierno de Javier Milei. Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento y logramos en tres años que la economía crezca nuevamente. Si miramos diciembre a diciembre, en el año 2024 la economía crece más de cuatro puntos. Si miramos el 2025, crecimos más de cuatro puntos. Si miramos el 2026, en este momento, más allá de un trimestre negativo, la economía crecería arriba de dos puntos, en un contexto internacional de incertidumbre”, señaló, a la vez que añadió que en “2027, si miramos proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, analistas, REM, etcétera, todos proyectan arriba de un 3% de crecimiento. Es decir que todos los que hacen un seguimiento de los números y hacen proyecciones ven un 2027 que es mejor que este 2026”, afirmó.
Distintas Miradas
En la contestación a este diario, Ravier declaró que, “si vamos a cuestiones más particulares de una economía que, en el agregado, el dato sería el crecimiento, pero si vamos a datos particulares, sector por sector, la situación puede cambiar. Como siempre decimos, no es un crecimiento homogéneo donde todos los sectores crecen al mismo tiempo, y si uno quiere mirar un monitor de cantidad de indicadores podrá mostrar algún dato negativo. Yo creo que eso es lo que genera confusión”, opinó.
En esa línea, el titular de la Vocería oficial expresó que, “si hoy miramos el dato de julio, julio fue un mes negativo. Si miramos el monitor de agosto, los datos son muy positivos en agosto. Creemos que, de septiembre en adelante, la cosa va a ir mejorando. Por supuesto, habrá que esperar los datos, pero por lo pronto ya podemos decir que, mirando los datos parciales que disponemos de agosto, los datos son mejores que julio. Por eso quizás puede haber distintas miradas y está bien”, opinó.
Los datos oficiales negativos no se niegan
En otro tramo de los interrogantes planteados por este medio, Adrián Ravier contestó: “Nosotros no negamos los datos, especialmente los datos oficiales, pero creemos que afortunadamente la Argentina vuelve a crecer. Y este 2026, a pesar de la coyuntura compleja que se vive a nivel global y que ha desacelerado el crecimiento en proyecciones para casi todos los países del mundo, Argentina, a pesar de crecer un poco menos, sigue creciendo. Y esto es para destacar”, mencionó.
Sobre el final, y antes de emprender una nueva travesía por el viejo continente –al igual que la gira por EE. UU. de la semana pasada- el vocero de Milei manifestó que “todos los viajes que hace el Presidente son oficiales. Más allá de alguna crítica, son oficiales. Una vez que el Presidente tiene un encuentro oficial y ya está en un lugar determinado, puede tener un evento académico o recibir alguna premiación, pero siempre son viajes oficiales”.
Suba del Riesgo País
En otro segmento de la rueda de prensa en donde se tocó el tema del aumento del índice que mide el JP Morgan -que está cerca de los 700 puntos- el portavoz de la Presidencia destacó: “Recordemos qué país recibimos, con un riesgo país arriba de 2500 puntos, y recordemos que hoy el riesgo país está apenas arriba de los 600 puntos. Es otra Argentina, la Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre, con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023. Es cierto que el riesgo país había llegado a estar cerca de los 400 puntos y ha subido un poco en los últimos meses, esto refiere a la incertidumbre global”, argumentó.
Acerca de posibles cambios en el rumbo económico advirtió: “Ya lo hemos dicho cantidad de veces, no va a cambiar, no va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones, porque entendemos que el plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación. Y de la mano de la baja en la inflación, bajar la pobreza y la indigencia, y también recuperar el crecimiento”, concluyó.