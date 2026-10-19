Este lunes

Ravier dijo que el 2027 será mejor que el 2026 y restó importancia al Riesgo País

El portavoz de Javier Milei defendió el programa económico, reconociendo datos negativos que adjudicó a un crecimiento dispar en los diversos sectores. La suba del índice que mide el JP Morgan la atribuyó a cuestiones externas.