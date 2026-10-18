Presupuesto 2027

El Gobierno pone bajo discusión la fórmula que sostuvo una de sus principales mejoras sociales

Un artículo del proyecto deroga la actualización automática por inflación de AUH y asignaciones familiares, dejando futuros incrementos a criterio del Ejecutivo. La oposición y organizaciones advierten sobre el riesgo de pérdida de cobertura si se elimina el cálculo indexado. Hacienda argumenta ordenen en las cuentas fiscales.