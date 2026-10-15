¿De dónde sale la plata?

El costo fiscal de la nueva versión del garrote y la zanahoria con los gobernadores

Las provincias definen si le conceden a Javier Milei un año electoral sin Paso y con presupuesto. Los mandatarios quieren recursos, el oficialismo las leyes. Eso en un escenario donde la recaudación cae y habría que ajustar recursos “discrecionales” para que el superávit no se comprometa.