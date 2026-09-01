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Para afrontar la emergencia climática

El gobierno de Santa Fe aceptó e ingresó al Presupuesto 2026 un ATN

Es de $5 mil millones y lo administra el Ministerio de Gobierno para hacer frente a las inclemencias soportadas por localidades santafesinas. Es el segundo aporte girado en lo que va del año.

Ministerio de Economía de la Nación. Crédito: ReutersMinisterio de Economía de la Nación. Crédito: Reuters
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El gobierno de la provincia de Santa Fe aceptó un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $5 mil millones girado por el gobierno nacional para ser destinada a la emergencia climática que atraviesan distintas zonas de la provincia de Santa Fe.

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El mismo decreto delega en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, la facultad de asignar los fondos aceptados, provenientes de ATN, "conforme a lo establecido en el Decreto N° 3177/08".

La decisión está contenida en el decreto N° 1771 de este lunes firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, es uno de los funcionarios del Ejecutivo que irá a la Legislatura a brindar información sobre el acuerdo.El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Crédito: El Litoral

Es el segundo ATN girado por el gobierno central a Santa Fe en el transcurso del año. El primero, por un monto de $3 mil millones de mayo último fue gestionado y destinado a las localidades afectadas por el fenómeno climático de fines del verano e inicios del otoño cuando se produjeron las grandes lluvias, especialmente en los departamentos 9 de Julio y Vera. En esa ocasión, el gobierno provincial había solicitado una partida de $10 mil millones para atender esa grave situación y le enviaron un 30% del monto pedido.

El gobierno santafesino había solicitado a Nación un aporte de $ 10 mil millones y en dos tandas, recibió, 8 mil. El primero en mayo y el segundo a mediados de julio. En Casa Gris se recalcó que son recursos solicitados por aquel fenómeno y no por el tema Niño.

En el expediente que fundamenta el decreto, se informa en Contaduría General la recepción de $ 5.000.000.000 en concepto de ATN, cita la resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación "motivada en virtud del estado de emergencia climática que atraviesa la Provincia de Santa Fe, producto de intensas precipitaciones".

casa de gobierno Créditos: Flavio RainaCasa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

"Es voluntad del Poder Ejecutivo delegar en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública la facultad de asignar los fondos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional conforme a lo establecido en el Decreto N° 3177/08 dando intervención a Fiscalía de Estado para informe de su competencia", marca.

Por otra parte, en el decreto, el Ejecutivo "estima conveniente y adecuado disponer que la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública realice el seguimiento y monitoreo de las acciones, obras, trabajos y erogaciones que se efectúen en atención de la emergencia y con utilización de los recursos referidos en el presente, por parte de los Municipios y Comunas a los que se les asignen los respectivos fondos, independientemente de las rendiciones de cuentas que correspondan en el marco de la Ley N° 12510".

Esta última decisión está plasmada en el artículo 6to del decreto.

Origen

Un ATN es un Aporte del Tesoro Nacional, una transferencia de fondos de dinero en efectivo que efectúa el Gobierno Nacional argentino a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de la Coparticipación Federal de Impuestos, que se distribuye de forma automática y diaria según porcentajes fijados por ley, los ATN son transferencias no automáticas y por ende discrecionales.

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Estos fondos fueron creados por la Ley 23.548 (de Coparticipación Federal de Impuestos de 1988) y se financian reteniendo el 1% del total de los recursos coparticipables antes de su distribución general.

La ley establece expresamente que los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional solo pueden destinarse a dos situaciones específicas: atender situaciones de emergencia como catástrofes naturales o atender desequilibrios financieros temporarios.

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