Este martes comenzó la discusión en comisión de Diputados del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 enviado por el presidente Javier Milei en septiembre. En esta primera instancia, el objetivo del equipo de trabajo que preside Bertie Benegas Lynch (LLA) es escuchar las exposiciones de integrantes del gobierno para desgranar distintos aspectos de la “ley de leyes”.
Piden mantener la movilidad de la AUH en el Presupuesto 2027
Dos organismos pusieron el foco también en el plan Alimentar, las becas Progresar, y educación y salud con eje en niñez y adolescencia. Los recursos de 2026 bajo la lupa.
En la primera jornada fue el turno del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El debate continuó este miércoles, con presencia del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.
En simultáneo se desarrolló la reunión de comisión de Familias, Niñez y Juventudes (Pablo Yedlin-UxP) y allí también se aludió al Presupuesto para el año próximo.
En ese contexto, Unicef Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) destacaron la importancia de mantener la movilidad automática en la Asignación Universal por Hijo e incorporar un esquema de actualización en la Prestación Alimentar.
Los argumentos
De acuerdo a lo expuesto, el proyecto prevé destinar $21,5 billones a políticas nacionales dirigidas a la niñez y la adolescencia, “lo que representa el 10,8% del gasto total de la Administración Pública Nacional y un aumento del 7% en términos reales respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026”, según los análisis coincidentes de ambas instituciones.
Sin embargo, advierten que esa comparación debe tomarse con cautela, “ya que los créditos vigentes de 2026 todavía no incluyen la totalidad de los fondos que serían necesarios para cubrir hasta fin de año prestaciones que se actualizan automáticamente, principalmente la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares, estimados por UNICEF en aproximadamente $1,5 billones”.
Al incorporar esas necesidades adicionales de financiamiento, el presupuesto destinado a la niñez previsto para 2027 se mantendría, en términos reales, en niveles similares a los de 2026.
Por qué importa
“Las políticas de protección de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes. Por su peso, su evolución resulta determinante para el nivel general de inversión en niñez a nivel nacional”, afirmó el especialista en Inclusión y Monitoreo de Unicef Argentina, Sebastián Waisgrais. “En un contexto de restricciones presupuestarias, proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental para asegurar el ejercicio de sus derechos”, sostuvo.
En este sentido, las instituciones coinciden en que la propuesta incluida en el proyecto de eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH “genera preocupación respecto de la capacidad de estas prestaciones para mantener su poder adquisitivo frente a la evolución de los precios”.
Garantizar derechos
Al mismo tiempo, señalan que avanzar hacia reglas de actualización para la Prestación Alimentar permitiría brindar mayor certidumbre sobre la evolución de sus montos y puede contribuir especialmente a reducir las situaciones de pobreza e indigencia entre las familias con niñas, niños y adolescentes.
“Preservar la capacidad protectora de las transferencias, fortalecer la ejecución de los recursos y sostener la coordinación entre niveles de gobierno son condiciones centrales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y reducir las brechas sociales y territoriales”, subrayó Waisgrais, al exponer en la reunión de comisión.
Educación y salud
Al analizar las distintas políticas, el presupuesto educativo dirigido a la niñez previsto para 2027 aumenta un 13% en términos reales, principalmente por los recursos destinados al Plan Nacional de Alfabetización y a las becas educativas. “Si bien el presupuesto educativo para niñas, niños y adolescentes muestra una recuperación respecto de 2026, esa mejora no alcanza para revertir la fuerte caída acumulada de los últimos años”.
Así, “en programas clave como las Becas Progresar, el financiamiento previsto para 2027 continúa muy por debajo de los niveles registrados en 2023, lo que plantea desafíos para garantizar trayectorias educativas sostenidas, especialmente entre los adolescentes más vulnerables”, señaló Francisco Rodríguez, Coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
Por su parte, el presupuesto de salud con impacto en niñas, niños y adolescentes se reduce un 13% en términos reales, principalmente por menores recursos destinados a vacunas y a las transferencias al Hospital Garrahan. Por último, el presupuesto destinado a las políticas para el fortalecimiento de la educación y el cuidado de la primera infancia cae un 16%.
Durante la exposición realizada este miércoles ante la Comisión también se puso el foco en lo que ocurre durante 2026. En particular, resaltan desafíos de subejecución de los recursos disponibles en distintas políticas de la cartera educativa y sanitaria, de nutrición y alimentación y en políticas de educación y cuidado para la primera infancia.