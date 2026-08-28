El Gobierno nacional oficializó el aumento del monto de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios y de tecnicaturas vinculadas con áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico y productivo del país. La actualización fue establecida mediante la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación y lleva el beneficio mensual a $187.495.
Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán los estudiantes tras el aumento oficializado por el Gobierno
La Secretaría de Educación fijó en $187.495 el monto mensual de la beca para estudiantes de carreras consideradas estratégicas. El nuevo valor rige desde la cuota correspondiente a junio de 2026.
El nuevo importe se aplica a partir de la cuota correspondiente a junio de 2026, por lo que la medida alcanza a los beneficiarios del programa desde ese período. La actualización fue oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial.
El programa tiene como objetivo acompañar económicamente a jóvenes de hogares de bajos ingresos para que puedan avanzar y completar estudios de nivel superior en disciplinas consideradas estratégicas. La iniciativa contempla tanto carreras universitarias como tecnicaturas.
Cuánto pasa a cobrar cada beneficiario
Con la actualización dispuesta por la Secretaría de Educación, el monto mensual de la Beca Manuel Belgrano quedó establecido en $187.495.
La resolución que oficializó el incremento señala que el nuevo valor rige desde la cuota de junio de este año. De esta manera, quienes reciben el beneficio cuentan con un monto actualizado para afrontar parte de los gastos asociados a sus estudios.
La medida había sido anticipada en el marco del acuerdo alcanzado en junio entre el Gobierno nacional y las universidades. En ese entendimiento se había incluido un incremento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.
La actualización busca adecuar la asistencia económica que reciben los estudiantes que forman parte del programa. Según explicó la Secretaría de Educación, el objetivo es fortalecer el acompañamiento a quienes cursan carreras vinculadas con áreas consideradas estratégicas.
El programa no funciona como una beca general para cualquier carrera universitaria. Su alcance está vinculado con determinadas disciplinas que el Estado considera relevantes para el desarrollo económico, productivo, social y científico.
Entre las áreas contempladas para la convocatoria 2026 se encuentran Energía e Hidrocarburos; Minería y Geociencias; Logística e Infraestructura; Agroindustria y Biotecnología; Tecnologías de la Información y Control de Sistemas; profesorados en áreas estratégicas; y Ciencias Exactas y Naturales.
De esta manera, el beneficio busca combinar el acompañamiento económico a estudiantes con la formación de profesionales en sectores considerados prioritarios.
Quiénes pueden acceder a las Becas Manuel Belgrano
El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano tiene como propósito favorecer el acceso, la continuidad y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. Está dirigido especialmente a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos.
Para cada convocatoria se establecen las condiciones específicas de inscripción, los requisitos y los criterios de evaluación. El reglamento vigente determina que las características de cada edición, incluidos los montos del beneficio, deben quedar establecidas en las bases y condiciones correspondientes.
Para la convocatoria 2026, el Gobierno abrió la inscripción para estudiantes de carreras científicas y técnicas incluidas dentro de las áreas estratégicas. El programa apunta a que los beneficiarios puedan sostener su trayectoria académica y completar sus estudios superiores.
El monto de la beca, por lo tanto, no debe confundirse con otros programas de asistencia educativa como Progresar, ya que se trata de iniciativas diferentes, con requisitos y destinatarios propios.
La Secretaría de Educación también establece que las comunicaciones oficiales relacionadas con el programa se realizan mediante los canales institucionales de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y las plataformas oficiales correspondientes.
Con la nueva actualización, el valor mensual de $187.495 queda como referencia para los beneficiarios alcanzados por la medida desde junio. El cambio representa una modificación en uno de los principales componentes económicos del programa, que busca sostener la permanencia de estudiantes en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.