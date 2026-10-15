Debate del Presupuesto

Cómo piensa el Gobierno generar empleo en 2027: las claves que Trabajo expuso en Diputados

El secretario Julio Cordero defendió la reforma laboral, los incentivos para registrar trabajadores y el nuevo fondo para indemnizaciones. La apuesta incluye un lugar creciente para monotributistas y autónomos, mientras el empleo asalariado privado acumula 14 meses consecutivos de caída.