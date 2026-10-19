Empleo público nacional

El Gobierno aprobó un retiro voluntario para empleados estatales: quiénes pueden adherir y cuánto cobrarán

El régimen fue oficializado mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción está prevista del 1 al 30 de noviembre, con una posible prórroga de hasta 30 días. Las compensaciones dependerán de la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios de cada trabajador.