Anuncio del ministro Luis Caputo

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de dos proyectos de TGS por más de US$ 3.200 millones

Las iniciativas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) apuntan a ampliar la capacidad de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural de Vaca Muerta. Incluyen instalaciones en Neuquén, un ducto de 577 kilómetros y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca.