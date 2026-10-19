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Anuncio del ministro Luis Caputo

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de dos proyectos de TGS por más de US$ 3.200 millones

Las iniciativas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) apuntan a ampliar la capacidad de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural de Vaca Muerta. Incluyen instalaciones en Neuquén, un ducto de 577 kilómetros y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca.

TGS invertirá más de US$ 3.200 millones en proyectos para procesar líquidos de Vaca MuertaTGS invertirá más de US$ 3.200 millones en proyectos para procesar líquidos de Vaca Muerta
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El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso de dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur (TGS S.A.) destinados al tratamiento y transporte de líquidos del gas natural (NGLs), según anunció el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en una publicación en la red social X.

Las iniciativas contemplan una inversión conjunta superior a los US$ 3.200 millones y buscan ampliar la infraestructura necesaria para aprovechar los recursos de Vaca Muerta. De acuerdo con el funcionario, las obras permitirán incrementar la capacidad de evacuación de la cuenca y acompañar un mayor volumen de producción de hidrocarburos.

TGS invertirá más de US$ 3.200 millones en proyectos para procesar líquidos de Vaca MuertaTGS invertirá más de US$ 3.200 millones en proyectos para procesar líquidos de Vaca Muerta

Los líquidos del gas natural son componentes que se separan del gas extraído y que pueden procesarse para obtener distintos productos con valor comercial. Su tratamiento y acondicionamiento forman parte de la infraestructura necesaria para ampliar las posibilidades de industrialización y exportación de los recursos energéticos.

Una planta en Neuquén y un ducto hasta Bahía Blanca

El primero de los proyectos estará ubicado en Tratayén, provincia de Neuquén, y contempla inversiones en infraestructura para separar los líquidos del gas natural. La instalación permitirá procesar estos componentes y facilitar su aprovechamiento industrial.

La segunda iniciativa incluye la construcción de un ducto de 577 kilómetros para transportar los líquidos hasta Bahía Blanca, donde se instalará una planta de fraccionamiento. Allí se procesarán los componentes para obtener productos destinados, entre otros mercados, a la exportación.

Luis Caputo, ministro de Economía. Crédito: ReutersCaputo señaló que se prevén 19.000 empleos durante la construcción y exportaciones por US$ 1.100 millones anuales desde 2030.

La combinación de ambas obras apunta a fortalecer la conexión entre la producción de Vaca Muerta y la infraestructura industrial y logística del sur bonaerense. De esta manera, el proyecto busca ampliar la capacidad de procesamiento y transporte de los recursos provenientes de la formación neuquina.

Empleo y exportaciones: las proyecciones para 2030

Según las cifras difundidas por Caputo, los dos proyectos generarán alrededor de 19.000 empleos durante la etapa de construcción. La estimación comprende los puestos de trabajo vinculados con el desarrollo de las obras y el montaje de las instalaciones.

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El anuncio también proyecta un aporte de US$ 1.100 millones anuales en exportaciones a partir de 2030, cuando las instalaciones entren en operación. Ese ingreso dependerá de la puesta en marcha de la infraestructura y de la capacidad efectiva de procesamiento y comercialización de los productos.

La aprobación de los proyectos bajo el RIGI se enmarca en la estrategia de impulsar inversiones de gran escala en el sector energético. El régimen busca ofrecer condiciones e incentivos para iniciativas que cumplan con los requisitos establecidos, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva, fortalecer la infraestructura y generar nuevas oportunidades de exportación.

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Con una inversión prevista superior a los US$ 3.200 millones, las iniciativas de TGS se suman a los desarrollos orientados a mejorar el aprovechamiento de Vaca Muerta y a ampliar la participación de los hidrocarburos argentinos en los mercados internacionales.

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