Agenda económica internacional

Caputo se reunió con el Tesoro de Estados Unidos y organismos internacionales para impulsar inversiones

Desde Tailandia, el ministro de Economía informó sobre encuentros con el Banco Mundial, el BID y una funcionaria del Tesoro estadounidense. La agenda incluyó financiamiento, proyectos estratégicos y nuevas inversiones privadas por US$ 10.000 millones.