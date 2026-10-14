El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una serie de reuniones con representantes de organismos multilaterales y del Gobierno de Estados Unidos, en el marco de su agenda internacional en Tailandia. Los encuentros estuvieron centrados en ampliar las alternativas de financiamiento para la Argentina, avanzar en nuevos proyectos y fortalecer los vínculos económicos con otros países.
Caputo se reunió con el Tesoro de Estados Unidos y organismos internacionales para impulsar inversiones
Desde Tailandia, el ministro de Economía informó sobre encuentros con el Banco Mundial, el BID y una funcionaria del Tesoro estadounidense. La agenda incluyó financiamiento, proyectos estratégicos y nuevas inversiones privadas por US$ 10.000 millones.
A través de publicaciones en sus redes sociales, el funcionario destacó el respaldo de los organismos internacionales al proceso de reformas del Gobierno y señaló que las conversaciones incluyeron la cartera de proyectos en marcha y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.
El Banco Mundial y los proyectos estratégicos
Uno de los encuentros fue con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para Europa, América Latina y el Caribe, Alfonso García Mora.
Según detalló Caputo, las conversaciones permitieron avanzar en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizar la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para el país.
También identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos, con el objetivo de impulsar el empleo, fortalecer las cadenas de valor y promover la inclusión económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas.
Otro de los puntos abordados fue la asistencia técnica que brindará el Banco Mundial para el monitoreo y la ejecución de proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Inversiones por US$ 10.000 millones y una agenda de inteligencia artificial
Caputo señaló que el Gobierno trabaja para viabilizar nuevas inversiones privadas por US$ 10.000 millones. La agenda incluye iniciativas vinculadas con los sectores minero y energético, con la expectativa de impulsar las exportaciones, generar empleo y contribuir al crecimiento económico.
Además, durante la reunión se analizó el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse a distintas actividades y regiones del país, con la participación de diferentes áreas del Banco Mundial.
Por otra parte, el ministro informó sobre un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Allí conversaron sobre el respaldo del organismo al desarrollo argentino y al programa de reformas, además de revisar los proyectos actuales y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.
El vínculo con Estados Unidos, otro punto de la agenda
La agenda de Caputo también incluyó una reunión con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El ministro calificó el encuentro como “excelente” y señaló que, además de los avances en la relación bilateral y los acuerdos ya firmados, ambos coincidieron en la importancia de continuar profundizando y fortaleciendo los lazos entre los dos países.
El mensaje se suma a las gestiones con el Banco Mundial y el BID, en una agenda orientada a sostener el vínculo con actores financieros internacionales y generar condiciones para nuevas inversiones en la Argentina.