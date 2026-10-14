Gas natural: tiene número la ley que quita subsidios por frío al sur de Santa Fe

El jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo acordaron con los gobernadores del Norte Grande (NOA y NEA) quitarle subsidios al gas de otras provincias a cambio de rebajas en la energía eléctrica mayorista durante los meses de calor. ¿También Santa Fe será discriminada por razones políticas? Crédito: Archivo El Litoral.