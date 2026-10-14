En el Boletín Oficial de la Nación, con el número 27.828 fue promulgada la ley que -entre otros muchos aspectos- elimina los subsidios por zona fría a más de medio millón de santafesinos, en la zona sur de la provincia de Santa Fe.
Gas natural: tiene número la ley que quita subsidios por frío al sur de Santa Fe
Con el 27.828 se promulgó la reforma. Unos 500 mil usuarios del sur provincial quedan sin ayudas. Por ahora, no hay anuncios sobre energía eléctrica para el norte del país (ni del mapa de la bota).
El gobierno nacional optó por no dictar una reglamentación, ante lo operativo del propio texto votado en ambas Cámaras, y se espera que haya otras resoluciones ministeriales o decretos nacionales que complementen las decisiones políticas que tomó la mayoría oficialista en ambas cámaras del Congreso.
La nueva ley mantiene las bonificaciones de entre un 30% y un 40% de las facturas de gas a solo tres regiones: la Patagonia, la Puna y Malargüe en Mendoza. Excluye a más de más 4 millones de argentinos, entre ellos unos 500 mil santafesinos.
Solo legisladores nacionales santafesinos de La Libertad Avanza votaron a favor del cambio que perjudicó especialmente a la ciudad de Rosario y su entorno. En Diputados, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Alejandro Bongiovanni, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni.
En el Senado, en cambio se opusieron los tres representantes por la provincia, dos del radicalismo y uno del peronismo. Y también buscaron dejar sin quórum la sesión de fines de septiembre.
Sin decreto reglamentario a la vista no hay ninguna modificación respecto del impuesto que pagan todos los usuarios para sostener el régimen de subsidios por zona fría, que se achicó drásticamente.
Cabe aclarar que el Poder Ejecutivo Nacional puede eventualmente dictarlo más adelante, o al menos bajar esas contribuciones ante esta nueva situación, mediante una resolución ministerial.
La ley en cuestión tiene otros aspectos relevantes en materia de regulaciones a la energía en gas y también en el sistema eléctrico. Por ejemplo, se prorrogan beneficios al sector de las renovables en generación.
El norte en espera
Parte de los votos que el oficialismo consiguió para votar la ley provino de representantes en el Congreso de las provincias del norte del país, que negociaron con autoridades nacionales una rebaja extra para el valor mayorista de la energía eléctrica durante los meses de calor.
La ley se sancionó el 29 de septiembre y aún no hay una norma que haga oficial ese compromiso asumido por las autoridades nacionales, pese a que diarios del Noroeste y el Noreste dan por hecho esas rebajas.
Las provincias del NOA y el NEA mantienen desde hace décadas un reclamo ante las sucesivas autoridades nacionales para que se reconozca su clima extremo en verano.
Y como parte de los mismos pedidos históricamente ha figurado el norte de la Provincia de Santa Fe. Sin embargo, hoy las condiciones políticas son diferentes: el oficialismo provincial y los principales partidos opositores rechazaron durante el debate la 27.828.
Desde el punto de vista de la regulación, hay sin embargo un antecedente favorable para los departamentos del norte y el centro provincial que además es reciente.
En la Resolución 13 de este año, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía dispuso el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados que hoy rige y que dio a departamentos del extremo norte santafesino el mismo trato que a los del NEA y el NOA.
Ergo, si predomina un criterio técnico en las autoridades energéticas, bien puede extenderse el beneficio a las tarifas eléctricas de los hogares más vulnerables del norte del país a los departamentos que se consideran con clima "Muy cálido".
En cambio, si se adopta un criterio exclusivamente político-partidario y los beneficios llegan solo a provincias que apoyaron la fuerte reducción de los subsidios por zona fría al gas natural, Santa Fe otra vez quedará a fuera.
En la mencionada resolución están bajo esa "categoría bioambiental" de "muy cálido" 9 de Julio, Vera y General Obligado. Los dos primeros con características similares a provincias como Chaco o norte de Corrientes, el último con temperaturas cercanas a provincias del NOA.
Con la denominación de clima "cálido" se encuentran La Capital, Garay, San Justo y San Javier; al igual que Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal. Los primeros en la subzona IIa y los segundos IIb.