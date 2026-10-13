Con la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Tailandia participando en actividades vinculadas al Fondo Monetario Internacional, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocó a un nuevo encuentro de Mesa Política con el objetivo de avanzar en los temas que quedaron pendientes de la semana pasada cuando no se realizó el cónclave, según se informó, “por cambios en las actividades” gubernamentales. La reunión se inició pasadas las 13 hs y concluyó poco después de las 15 hs. Las fuentes oficiales informaron que en la misma “se abordaron distintos temas de la agenda legislativa, proyectos vinculados al desarrollo productivo y los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.”
Se informó que hasta ahora “no se registraron modificaciones en el itinerario” para la visita del Papa
La comandancia libertaria sigue con atención la evolución en la salud de León XlV. Por el momento el Gobierno sostiene que no hay cambios en la agenda que el Pontífice tiene prevista en la Argentina
Visita del Papa
Uno de los principales temas que se abordó en la convocatoria tiene que ver con que, según se informó oficialmente: “Se hizo referencia a la salud del papa León XIV y a los preparativos para su visita a la Argentina. Se ratificó que, hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto y que continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para su llegada al país.”. Un dato nada menor en el día en que el jefe de la Iglesia Católica fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, para extirparle un nódulo pulmonar detectado -en fase inicial- durante controles médicos de rutina que se le realizaron en las últimas semanas. Valer tener en cuenta que Robert Prevost tiene suspendidas sus audiencias hasta el 30 de octubre y debería llegar a Montevideo (Uruguay) el próximo 6 de noviembre.
Proyectos y actividad legislativa
En el comunicado de Presidencia de la Nación se detalló que, “el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los avances del proyecto de ley de Mercado de Capitales, que busca modernizar y promover el financiamiento productivo para comercios y pymes”. Los capitostes violetas explicaron que, “la iniciativa, que contempla modificaciones a 17 leyes vigentes, se encuentra en etapa de definiciones y será presentada públicamente antes de su envío a la Cámara de Diputados para el inicio de su tratamiento.”
En relación a la agenda parlamentaria se especificó que, “se analizaron los distintos proyectos de ley que se encuentran en ambas cámaras del Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia a la sesión del 21 de octubre, donde se buscará llevar a cabo el tratamiento de diversas iniciativas, entre ellas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”. Por su lado, añadió la data oficial, “la senadora nacional, Patricia Bullrich, repasó el trabajo previsto en las comisiones durante esta semana, con el objetivo de obtener dictámenes favorables sobre distintos proyectos y avanzar en la convocatoria a una sesión para la próxima semana.”
Otros temas y actividades
En la entrevista entre los altos dirigentes de La Libertad Avanza también “se abordó la realización de la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en la ciudad de Rosario”, se adelantó, mencionando además que, “el encuentro buscará conectar a grupos de inversores mineros con proyectos aprobados en el marco del régimen con pymes y proveedores nacionales de bienes de capital, insumos y servicios técnicos.”
Proyectos de ley pendientes
En la Cámara de Diputados son varias las normativas que promueve la gestión de LLA. Entre ellos aparecen: El Presupuesto 2027: La Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (que vuelve con modificaciones del Senado); el tratamiento del Decreto 70/23; la Prórroga a la Emergencia en Discapacidad y la ayuda a las familias endeudadas. Por su parte, la Cámara alta tiene en sus comisiones la Reforma Electoral; El Súper RIGI y proyectos relacionados a la defensa de la soberanía nacional y la regulación catastrófica del suelo rural local.
Recordemos que el 30 de noviembre culmina el período de sesiones ordinarias y varios de los temas que la administración central tiene pendientes en el Congreso requieren celeridad. La Reforma Política -con la consecuente eliminación de las PASO que busca el gobierno libertario- debería ser aprobada antes de que comience el año electoral para evitar complejidades en el manejo práctico de un comicio de alcance nacional. Es probable que varias de estas legislaciones terminen su tratamiento en Sesiones Extraordinarias, si es que así lo determina Javier Milei.
Participaron de la Mesa Política de este martes 13 de octubre: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.