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Quién es Diego Masaragian, el nuevo Secretario Nacional de Discapacidad

La designación busca asegurar la continuidad de gestión tras el siniestro vial de Pablo Di Liscia y fortalecer los controles en la administración de recursos.

Diego Masaragian, nuevo Secretario Nacional de Discapacidad.Diego Masaragian, nuevo Secretario Nacional de Discapacidad.
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El Gobierno Nacional designó al Doctor Diego Masaragian como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad, ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mirá tambiénA una semana de asumir, el secretario de Discapacidad está internado tras sufrir un grave accidente

La decisión del Ejecutivo fue tomada luego del accidente que sufrió el actual Secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación "le desea una pronta recuperación".

Di Liscia había sido designado formalmente el pasado 22 de septiembre, pero tan sólo una semana después de la publicación del documento chocó contra un automóvil a la altura del cruce con la autopista Panamericana mientras conducía una motocicleta sobre la avenida General Paz.

El comunicado del Ministerio de Salud.El comunicado del Ministerio de Salud.

Nación indica que "la nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad".

Diego Spagnuolo es quien se encuentra al lado del presidente Javier Milei. Fuente: Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad)Masaragian es el cuarto en ocupar este cargo que inicialmente tenía Diego Spagnuolo al comienzo de la gestión Milei. Fuente: Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad)

Antecedentes de Masaragian

Hasta el momento, el Dr. Masaragian se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que fue designado en julio de 2025. Desde esa función, estuvo al frente de la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que integran el organismo: los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Previamente, se desempeñó como Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa.

El recambio en el cargo

Con la llegada de Diego Masaragian, el área de Discapacidad suma su cuarto responsable en lo que va de la gestión de Javier Milei. La dependencia —originalmente la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y luego reconvertida en Secretaría bajo la órbita de Salud— estuvo inicialmente a cargo de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de denuncias por presuntos sobreprecios; luego pasó brevemente por la conducción de Alejandro Vilches y, más tarde, por Pablo Di Liscia, cuyo mandato se vio truncado de forma imprevista tras sufrir un grave accidente de tránsito.

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