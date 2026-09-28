Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la causa que investiga presuntas coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo.
Pidieron detener a Diego Spagnuolo por nuevas irregularidades detectadas en la Andis
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la medida ante Ariel Lijo tras la incorporación de informes sobre sobreprecios, pagos duplicados y diferencias en productos adjudicados.
La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo y se conoció pocos días después de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de Spagnuolo y otros imputados vinculados al expediente.
Los nuevos informes
El planteo se apoya en documentación incorporada recientemente a la causa sobre contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo.
Según el escrito, los informes habrían detectado diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y casos en los que los productos entregados no coincidían con los adjudicados.
Dalbón sostuvo que esos elementos profundizan las irregularidades investigadas y que no se trataría de hechos aislados, sino de múltiples operaciones, proveedores y modalidades de contratación.
El procesamiento de Spagnuolo
La Cámara Federal porteña confirmó días atrás el procesamiento del exfuncionario como presunto jefe de una asociación ilícita, además de otros delitos vinculados con la administración pública.
La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios en medicamentos e insumos, a cambio de supuestas dádivas a funcionarios.
La Justicia también analiza la presunta manipulación de mecanismos de compra para favorecer a determinadas droguerías y proveedores.
Riesgo de entorpecimiento
En su pedido, Dalbón planteó que existe riesgo de que Spagnuolo pueda entorpecer la investigación.
El abogado mencionó la posibilidad de destrucción, modificación u ocultamiento de pruebas, además de una eventual influencia sobre testigos o peritos. También solicitó que se evalúe el riesgo de fuga.
La decisión sobre la detención deberá ser resuelta por el juez Lijo, que continúa al frente del expediente.
Una causa que sigue sumando pruebas
La pesquisa avanzó en las últimas semanas con peritajes, análisis de documentación y revisión de contrataciones realizadas durante la gestión del exdirector.
La Cámara ya había considerado que existían elementos suficientes para sostener la hipótesis de direccionamiento de compras, sobreprecios y posibles pagos indebidos dentro de la Andis.
Ahora, el juzgado deberá evaluar el nuevo pedido y determinar si los argumentos presentados justifican modificar la situación procesal de Spagnuolo.